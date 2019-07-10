Ср, 10.07.2019
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В Таллинне начинается ремонт на остановках общественного транспорта

Фото иллюстративное.

ФОТО: Tiina Oja

В пятницу, 12 июля, начнется восстановительный ремонт дорожного покрытия на остановках общественного транспорта в Таллинне.

В первую очередь работы начнутся на остановке Вызу на Пярнуском шоссе по направлению в центр города, а также на бульваре Сыпрузе на остановке Эхитаяте-теэ по направлению из центра города.

Также будут приведены в порядок остановки: Лийкури на Смуули-теэ по направлению из центра; Смуули – по направлению в центр города; на улице Сыле по направлению в центр – остановка Эдала; на бульваре Эстония по направлению в центр – остановка Эстония; остановка Ипподром на Мустамяэ-теэ по направлению из города; на Мэривялья-теэ по направлению из города – остановки Пирита и бульвар Суплузе; на Кадака-теэ по направлению в центр – остановка Айанди.

Работы осуществляются Tallinna Teede AS. Договорная стоимость работ – около 341 000 евро, из них 24 000 – софинансирование AS Tallinna Vesi. Срок завершения работ – сентябрь этого года.

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