У Яны Тоом новая должность в Европарламенте

Комитет рассматривает обращения граждан и постоянных жителей ЕС. Тоом входит в комитет с момента избрания в Европарламент в 2014 году, передает BNS.

По ее словам, это очень полезный инструмент: «Можно вспомнить случай с семьей нарвитян Фалынсковых – мое бюро помогло им вернуть ребенка, отнятого британскими социальными службами. Благодаря поданной петиции комитет присвоил теме принудительного изъятия детей в Великобритании приоритетный статус».

В июне 2017 года Тоом подала петицию о нарушении в Эстонии прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В результате дело сдвинулось с мертвой точки, Рийгикогу изменил закон, и пособие стали получать ликвидаторы Чернобыльской катастрофы из числа неграждан и граждан по натурализации.

В 2018 году комитет по инициативе Тоом поддержал резолюцию о правах меньшинств в ЕС и обсудил петицию о правах неграждан, поданную в июне 2016 года Яной Тоом и депутатами от Латвии Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок и подписанную более 20 тысячами постоянных жителей Эстонии и Латвии.

«Любое подобное событие означает, что политическое давление ЕС на Эстонию растет, – сказала Тоом. – Конечно, пост заместителя председателя Комитета по петициям позволит мне эффективнее бороться за права моих избирателей».