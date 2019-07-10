В Литве требуют блокировки портала «Sputnik Литва»

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду постановила, что литовский портал российского новостного агентства "Spuntik Литва" должен быть заблокирован из-за нарушений авторских прав, передает BNS.
Комиссия обратится в суд, чтобы он обязал интернет-провайдеров ликвидировать возможность доступа к порталу sputniknews.lt.
Доступ к сайту будет заблокирован из-за того, что агентство без разрешения размещало у себя публикации новостного портала литовского национального вещателя lrt.lt.
"Администрация интернет-сайта не предпринимает никакие действия для устранения незаконно обнародованного содержания, находящегося под защитой авторских прав", – сказал на заседании председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс.
ЛКРТВ установила, что на портале незаконно было размещено почти 1,5 тыс. статей, сказал главный специалист Отдела по надзору за деятельностью хозяйствующих субъектов Андрюс Катинас.
Представители комиссии говорят, что решение не связано с распространяемым "Sputnik Литва" содержанием, но литовская разведка в прошлом году сообщала, что этот портал является одним из инструментов России для проведения информационной политики в стране.
Как полагает разведка, портал способствует распространению влияния России в информационном пространстве Литвы, распространению антизападных настроений, формированию благоприятного для Кремля общественного мнения.