В Международном валютном фонде обеспокоены реформой второй пенсионной ступени в Эстонии

Представители Международного валютного фонда (IMF) обеспокоены планом правительственной коалиции реформировать вторую пенсионную ступень, так как это может увеличить нагрузку на будущие поколения, пишет Postimees.
В своем заявлении представители посетившей в конце мая Эстонию делегации IMF заявляют, что хотя вторая пенсионная ступень по сути является частной схемой, у нее есть определенное влияние на госбюджет.
«Некоторым из людей, кто откажется от второй пенсионной ступени, в будущем может понадобиться помощь государства, так как накопления первой пенсионной ступени могут оказаться недостаточно большими».
Учитывая то, что население Эстонии стареет, то планируемая реформа может только увеличить нагрузку на будущие поколения, так как позволит людям уменьшить свои пенсионные накопления.
Представители IMF предупреждают правительственную коалицию, что если намеченные планы – сделать вторую пенсионную ступень добровольной – претворят в жизнь, то это может повлечь за собой краткосрочные и долгосрочные бюджетные риски, уменьшить выплаты будущим пенсионерам, а также снизить значимость второй пенсионной ступени или даже ликвидировать ее.
Снятие накопленных денег может оживить нынешнюю отрасль потребления, а также в ближайшем будущем увеличить как доходы, так и экономическую активность в стране, но в долгосрочной перспективе это может снизить пенсионные выплаты. Роль управляющих пенсионной системой может стать экономически нежизнеспособной, так как в системе будут принимать участие ощутимо меньшее количество людей, отмечает IMF. Также замена системы второй пенсионной ступени личными пенсионными счетами может создать для людей инвестиционные риски, в том числе большие расходы. Это может ухудшить благосостояние людей в Эстонии.