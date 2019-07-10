Клиент: правда ли Rimi выкидывает товары, если штрих-код не работает?

На минувшей неделе клиент пытался купить соленые огурцы в магазине Rimi на Пыхья-пуйестеэ, но так как штрих-код на упаковке промок, его невозможно было сканировать. Менять товар не было смысла, потому что другие упаковки были в таком же состоянии.

Продавец магазина объяснила клиенту, что такой товар выкидывают, несмотря на то, что срок реализации еще не истек.

Отвечает представитель Rimi Катрин Батс:

"К сожалению, непонятно, когда клиент посетил наш магазин и о каких именно огурцах идет речь. У нас в продаже четыре сорта соленых огурцов в упаковке. Поэтому нет проблемы продать товар, даже если штрих-код не сработал.

Если же на этикетке действительно невозможно увидеть срок реализации товара или состав, то такой товар мы уже не может продавать клиентам. Товары, чья упаковка повреждена, но сам товар цел, идут в Продуктовый банк.

В случае, если невозможно понять срок хранения товара, у нас нет других вариантов: такой товар мы продавать не можем. Если срок хранения можно прочесть, товар свежий, то, возможно, продавец просто ошиблась. Списать товар – не является целью магазина.

Важно отметить, что товар в любом случае списывают, если он идет на пожертвование Продуктовому банку. Возможно, продавец говорила о списании товара, и клиент предположил, что речь идет о его выкидывании. Большую часть товаров в поврежденной упаковке мы жертвуем Продуктовому банку".