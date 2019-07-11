ЧП на озере: спор с друзьями закончился трагедией

В 21:45 спасателям сообщили, что в Вильяндимаа в деревне Хольстре мужчина пошел плавать в озере и ушел под воду. Спасателям в течение часа не удалось его найти.

Согласно собранной руководителем спасательной работы информации, до того, как пойти плавать, человек рыбачил, употреблял алкоголь и потом, несмотря на протесты и просьбы друзей, отправился купаться. Выяснением обстоятельств случившегося и поиском пропавшего далее занимается полиция.