ЧП на озере: спор с друзьями закончился трагедией
Рыбачивший и выпивавший на озере Хольстре с друзьями 44-летний мужчина решил в среду вечером доказать товарищам, что сможет переплыть озеро. Но на полпути у него кончились силы и он ушел под воду. В тот вечер спасатели не смогли его найти, пишет Sakala.
В 21:45 спасателям сообщили, что в Вильяндимаа в деревне Хольстре мужчина пошел плавать в озере и ушел под воду. Спасателям в течение часа не удалось его найти.
Согласно собранной руководителем спасательной работы информации, до того, как пойти плавать, человек рыбачил, употреблял алкоголь и потом, несмотря на протесты и просьбы друзей, отправился купаться. Выяснением обстоятельств случившегося и поиском пропавшего далее занимается полиция.
Спасатели предупреждают, что плавать в нетрезвом состоянии опасно для жизни. Нетрезвый человек переоценивает свои силы, не чувствует опасности и рискует своей жизнью и здоровьем. Каждый год в воде погибает более сорока человек, многие из них - мужчины в самом расцвете сил.