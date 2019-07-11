Вернули с того света: пограничники до приезда скорой отчаянно боролись за жизнь человека

В воскресенье у пярнуского патруля был насыщенный рабочий день и приходилось отвечать на постоянно поступающие вызовы. Так не смогли Терье Леммик и Эрки Тетсманн вернуться на кордон, хотя их смена уже подошла к концу.

Тормози! Тормози!

«В итоге по дороге на кордон заметили на обочине Рижского шоссе лежащего лицом в землю мужчину. Велосипед был у него между ног и рюкзак сполз к шее. Он был в очень неудобной позе на зеленой зоне между электрощитом и фонарем. Мы не могли проехать мимо. Закричала Эрки: "Тормози! Тормози!"» - вспоминает Леммик.

Тетсманну удалось выехать на патрульной машине из дорожного потока. Патрульные предположили, что лежащий может быть излишне пьяным, но его состояние надо было проверить.

«Его глаза были полуоткрыты, взгляд стеклянный и рот открыт. Поняла, что речь идет о медицинской проблеме. Испугалась, что он при падении также ударился головой», - рассказывает Леммик.

Далее следовало быстро связаться с центром управления. Патруль сообщил в центр, что найден мужчина, который не реагирует, и попросил прислать на место скорую помощь. У него не было внешних повреждений, но у него было серое лицо и знания Леммик помогли понять, что речь идет о клинической смерти.

«В этом состоянии сердце человека больше не бьется и он не дышит, но его еще можно реанимироваться в течение трех-пяти минут и избежать биологической смерти», - объясняет Леммик.

Терье и Эрки убрали вылосипед и рюкзак, положили его в правильное положение и начали искать пульс.

«У нас был прилив адреналина и не могли поверить, что пульса нет. Эрки поддерживал его голову, чтобы язык не попал в горло и человек получал кислород, а я начала делать массаж сердца. Уже после первого нажатия почувствовала, как его ребра захрустели. Но я была готова, что это произойдет – в ином случае реанимация не будет выполнена правильно».

Быстро кожа на лице и животе человека приобрела розовый цвет, что говорили о том, что кровь начала циркулировать.

«Скорая помощь приехала очень быстро и я хотела бы, помимо своего коллеги, поблагодарить еще их и центр управления, которые без лишних вопросов отправили помощь, - говорит Леммик. – До прибытия скорой помощи мы около пяти минут реанимировали человека. Врач считает, что пострадавший до нашего появления пролежал на земле самое долгое минуту. Поэтому ему повезло, что мы вовремя проезжали мимо».

Пограничники сделали для помощи человеку все, что могли. Потом он был передан медикам. Когда сердце человека вновь забилось, пограничники вздохнули с облегчением.