Серена Уильямс пожаловалась на унижение

Уильямс поругалась с арбитром Карлосом Рамосом во время матча против японки Наоми Осаки. Из-за несогласия с решениями судьи, который наказал ее за подсказки от тренера, американка назвала его вором и сексистом.

«Соперница сыграла лучше меня и выиграла первый титул "Большого шлема". Была за нее очень рада. Я же чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь», — поделилась Уильямс. Также она добавила, что эта ситуация испортила «потрясающий и исторический момент».