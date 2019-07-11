Серена Уильямс пожаловалась на унижение

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о своей реакции на конфликт с судьей во время финала Открытого чемпионата США.
Уильямс поругалась с арбитром Карлосом Рамосом во время матча против японки Наоми Осаки. Из-за несогласия с решениями судьи, который наказал ее за подсказки от тренера, американка назвала его вором и сексистом.
«Соперница сыграла лучше меня и выиграла первый титул "Большого шлема". Была за нее очень рада. Я же чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь», — поделилась Уильямс. Также она добавила, что эта ситуация испортила «потрясающий и исторический момент».
В настоящий момент Уильямс выступает на Уимблдоне. Она добралась до стадии полуфинала, где встретится с чешкой Барборой Стрыцовой, занимающей 54-ю строчку мирового рейтинга.