Чт, 11.07.2019
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Раскрыты детали неожиданной отставки главного тренера сборной России по хоккею

Илья Воробьев

ФОТО: ALEXEY KUDENKO / Sputnik

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал свой уход из национальной команды.

Как отметил руководитель ФХР, Владислав Третьяк, выводы относительно продолжения работы Ильи Воробьева в качестве главного тренера сборной России были сделаны после окончания чемпионата мира в Братиславе, где россияне, имея сильнейший состав, включавшй таких звезд как Александр Овечкин, Андрей Василевский, Евгений Малкин, Никита Кучеров, не сумела пробиться в финал, заняв лишь третье место.

Хотя россияне за четыре года  выиграли три комплекта наград, но золота российские болельщики не видели с 2014 года.

Как сказал Третьяк, задача ФХР - выигрыш золота ОИ-2022 и чемпионата мира того же года. Если с Олимпиадой видится все гораздо проще - и в Пекин игроки из НХЛ не приедут, то с чемпионатом мира, который стал едиственной возможностью для игроков НХЛ выступить за национальные команды, может и не сложиться.

Сам Илья Воробьев поблагодaрил руководство ФХР за оказанную честь, посетовав в числе прочего на тренерскую судьбу :  «Спорт вообще и тренерская работа — очень тонкая материя, иногда перемены просто необходимы. Я всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю ярких побед», — добавил тренер.

Кроме сборной России Воробьев лишился и поста главного тренера петербургского СКА, являющимся наряду с ЦСКА "базовыми клубами" сборной России.

Чуть более года назад аналогичный путь прошел Олег Знарок, лишившийся после неудачного выступления в Кубке Гагарина поста главного тренера СКА. Автоматом тренера лишили и работы в сборной России.

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