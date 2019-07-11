Чт, 11.07.2019
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  • Фото и видео: в Италии выпал град размером с апельсин, 18 человек попали в больницу

Фото и видео: в Италии выпал град размером с апельсин, 18 человек попали в больницу

ФОТО: скриншот

Ветер, ливень и крупный град обрушились в среду утром на Адриатическое побережье Италии. В городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает Newsru со ссылкой газета La Repubblica.

Непогода принесла в область Абруццо сильные осадки с градом. Его размеры, по сообщению издания, достигали пяти сантиметров в диаметре, а на опубликованных снимках градины даже больше - величиной с апельсин. Пострадавшие, в числе которых оказалась беременная женщина, в основном получили повреждения головы, в том числе лица.

В Пескаре град повредил крыши и окна домов, а также стекла автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона, передает РИА "Новости".

В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. На фотографиях с морского побережья видны перевернутые зонты и лежаки. А купальщики спасались от стихии бегством, пытаясь найти укрытие. В районе Равенны в море был виден смерч, передает Euronews.

В связи с непогодой служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности на части территории Тосканы. Желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии: Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других.

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