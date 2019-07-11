Фото и видео: в Италии выпал град размером с апельсин, 18 человек попали в больницу

Ветер, ливень и крупный град обрушились в среду утром на Адриатическое побережье Италии. В городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает Newsru со ссылкой газета La Repubblica.
Непогода принесла в область Абруццо сильные осадки с градом. Его размеры, по сообщению издания, достигали пяти сантиметров в диаметре, а на опубликованных снимках градины даже больше - величиной с апельсин. Пострадавшие, в числе которых оказалась беременная женщина, в основном получили повреждения головы, в том числе лица.
В Пескаре град повредил крыши и окна домов, а также стекла автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона, передает РИА "Новости".
В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. На фотографиях с морского побережья видны перевернутые зонты и лежаки. А купальщики спасались от стихии бегством, пытаясь найти укрытие. В районе Равенны в море был виден смерч, передает Euronews.
A Pescara ci hanno bombardato per bene!!! pic.twitter.com/3vdfmHSSeL— Paolo ✈️♉️ (@paolo_pesante) July 10, 2019
В связи с непогодой служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности на части территории Тосканы. Желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии: Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других.
🌧 Chicchi di grandine impressionanti si sono abbattuti su #Pescara poche ore fa. La perturbazione si sta spostando verso sud. Questi alcuni danni nelle foto di Alessio Barbata pic.twitter.com/uNYxxCCXTW— Alan Conti (@fasbej) July 10, 2019