Гибель шестилетнего мальчика: соцработники встали на защиту матери

Прокуратура надеется, что причина смерти в Хальяла шестилетнего мальчика выяснится к концу рабочей недели, пишет Virumaa Teataja.
Специалист по социальной работе волости Хальяла Клаарика Адонов сказала, что последние два дня были для всех тяжелыми. «Очень трагическое событие для обоих родителей. Эмоции зашкаливают, с ними тяжело справиться, - говорит она. – Это для нас всех период, которые как-то надо пережить. Я говорила также с коллегой из волости Винни (там живет отец ребенка – прим.ред.), оба самоуправления готовы поддержать родителей, если им нужна помощь».
Во вторник до полудня полиция и скорая помощь получили вызов в Хальяла, где при до сих пор неизвестных обстоятельствах погиб шестилетний мальчик. Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала, что полиция взяла показания у матери и отчима. Причину смерти выяснит экспертиза. Филиппова надеется, что ее результаты будут известны к концу рабочей недели. «Подозрения пока никому не предъявлены, у матери и отчима показания были взяты в качестве свидетелей», - отметила она. Уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает причинение смерти по неосторожности.
Мать ребенка и ее близкие не захотели дать комментарий, но дали понять, что они не согласны с тем, что сказал СМИ отец ребенка Янно.
Также Клаарика Адонов не согласна с утверждениями Янно и нескольких соседей, что мать с нынешним спутником жизни слишком много праздновали. «Мать хорошо справлялась со своим ребенком. Я не могу сказать, что там были такие проблемы, - говорит Адонов. – Я имею в виду попойки, на которые ссылались. По рассказам создается впечатление, что вечеринки устраивались регулярно, но у нас нет такой информации. В каждой семье в какой-то степени отмечают праздники, слушают громко музыку и так далее».
Ссылаясь на деликатные личные данные, Адонов не захотела отвечать на вопрос, получала ли семья погибшего мальчик соцпособие и работает ли мать. «Могу сказать, что волость занимается этой семьей, мы помогаем им, поддерживаем, в том числе и финансово, но не потому, что там есть бытовые проблемы. Я имею в виду рассказы отца, что мать не справлялась с ребенком. По этой причине самоуправление им не помогало», - сказал специалист по соцработе.
Клаарика Адонов подтвердила, что после трагических событий волость Хальяла предложила семье помощь. «Посмотрим теперь, примет ли и в какой мере ее мать», - сказала Адонов.
Вчера на страницах газеты отец Янно жаловался, что соцработники волости Хальяла встают на сторону матери. «Могу сказать, что местное самоуправление не может вставать на чью-то сторону и не может предоставлять одному родителю больше прав, чем другому, - сказала Адонов. – У обоих родителей есть право общаться со своим ребенком. Мы не встаем на чью-то сторону».
Специалист по обеспечению благополучия детей волости Винни Гайди Касу захотела сначала поговорить с волостным старейшиной, а потом отказалась давать комментарии СМИ. На утверждение Virumaa Teataja, что молчание приведет к еще большим слухам, Касу ответила: «Тяжело после первый пережитых эмоций что-то говорить».
Во вторник отец Янно сказал Virumaa Teataja, что соцработники волости Винни знают о проблеме и в курсе всей ситуации. Также Янно сказал, что ходатайствует уже с октября через суд, чтобы получить право на опеку над ребенком, но процесс до сих пор не завершен.
В то же время у Янно не самая безукоризненная биография: в промежуток между 2005 и 2015 он сидел в арестном доме за вождение в пьяном виде, за это же нарушение получал условное наказание, денежный штраф и был наказан общественно-полезными работами.