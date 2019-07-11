Гибель шестилетнего мальчика: соцработники встали на защиту матери

Специалист по социальной работе волости Хальяла Клаарика Адонов сказала, что последние два дня были для всех тяжелыми. «Очень трагическое событие для обоих родителей. Эмоции зашкаливают, с ними тяжело справиться, - говорит она. – Это для нас всех период, которые как-то надо пережить. Я говорила также с коллегой из волости Винни (там живет отец ребенка – прим.ред.), оба самоуправления готовы поддержать родителей, если им нужна помощь».

Во вторник до полудня полиция и скорая помощь получили вызов в Хальяла, где при до сих пор неизвестных обстоятельствах погиб шестилетний мальчик. Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала, что полиция взяла показания у матери и отчима. Причину смерти выяснит экспертиза. Филиппова надеется, что ее результаты будут известны к концу рабочей недели. «Подозрения пока никому не предъявлены, у матери и отчима показания были взяты в качестве свидетелей», - отметила она. Уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает причинение смерти по неосторожности.

Мать ребенка и ее близкие не захотели дать комментарий, но дали понять, что они не согласны с тем, что сказал СМИ отец ребенка Янно.

Также Клаарика Адонов не согласна с утверждениями Янно и нескольких соседей, что мать с нынешним спутником жизни слишком много праздновали. «Мать хорошо справлялась со своим ребенком. Я не могу сказать, что там были такие проблемы, - говорит Адонов. – Я имею в виду попойки, на которые ссылались. По рассказам создается впечатление, что вечеринки устраивались регулярно, но у нас нет такой информации. В каждой семье в какой-то степени отмечают праздники, слушают громко музыку и так далее».

Ссылаясь на деликатные личные данные, Адонов не захотела отвечать на вопрос, получала ли семья погибшего мальчик соцпособие и работает ли мать. «Могу сказать, что волость занимается этой семьей, мы помогаем им, поддерживаем, в том числе и финансово, но не потому, что там есть бытовые проблемы. Я имею в виду рассказы отца, что мать не справлялась с ребенком. По этой причине самоуправление им не помогало», - сказал специалист по соцработе.

Клаарика Адонов подтвердила, что после трагических событий волость Хальяла предложила семье помощь. «Посмотрим теперь, примет ли и в какой мере ее мать», - сказала Адонов.

Вчера на страницах газеты отец Янно жаловался, что соцработники волости Хальяла встают на сторону матери. «Могу сказать, что местное самоуправление не может вставать на чью-то сторону и не может предоставлять одному родителю больше прав, чем другому, - сказала Адонов. – У обоих родителей есть право общаться со своим ребенком. Мы не встаем на чью-то сторону».

Специалист по обеспечению благополучия детей волости Винни Гайди Касу захотела сначала поговорить с волостным старейшиной, а потом отказалась давать комментарии СМИ. На утверждение Virumaa Teataja, что молчание приведет к еще большим слухам, Касу ответила: «Тяжело после первый пережитых эмоций что-то говорить».

Во вторник отец Янно сказал Virumaa Teataja, что соцработники волости Винни знают о проблеме и в курсе всей ситуации. Также Янно сказал, что ходатайствует уже с октября через суд, чтобы получить право на опеку над ребенком, но процесс до сих пор не завершен.