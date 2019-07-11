В полуфинале Уимблдона ожидается "матч года"

В мужской части Уимблдонского теннисного тунрира определились полуфинальные пары.
В четвертьфинале «Уимблдона» действующий чемпион Новак Джокович разгромил Давида Гоффена 6:4, 6:0, 6:2, а Роберто Баутиста-Агут обыграл Гидо Пелью 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.
Восьмикратный победитель Роджер Федерер обыграл Кеи Нисикори, а двукратный Рафаэль Надаль – полуфиналиста-2017 Сэма Куэрри 7:5, 6:2, 6:2.
В полуфинале в пятницу 18-кратный чемпион «Шлемов» сыграет с 20-кратным – Роджером Федерером. Это будет их 40-я встреча; Надаль ведет в противостоянии 24-15 и 10-3 – на турнирах «Большого шлема». Они сыграют во второй раз чуть больше чем за месяц – после полуфинала «Ролан Гаррос», в котором испанец победил 6:3, 6:4, 6:2.
Это будет их четвертая встреча на «Уимблдоне».