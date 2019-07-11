Богомолов привезет в Эстонию спектакль БДТ

29 и 30 октября в рамках фестиваля «Золотая Маска в Эстонии 2019» Большой драматический театр им. Товстоногова представит публике спектакль «Слава» по пьесе советского драматурга Виктора Гусева в постановке известного режиссера Константина Богомолова.
Сам Константин Богомолов характеризует этот спектакль так: «Особая склонность к сочетанию естественности и формальности, сочетание психологизма и формальности. Такой тонкий баланс, который свойственен именно актерам БДТ. Тем более, что Андрей Могучий дал мне возможность собрать лучших актеров среднего поколения и я ему за это очень благодарен».