Чт, 11.07.2019
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Богомолов привезет в Эстонию спектакль БДТ

Константин Богомолов

ФОТО: SCANPIX

29 и 30 октября в рамках фестиваля «Золотая Маска в Эстонии 2019»  Большой драматический театр им. Товстоногова представит публике спектакль «Слава» по пьесе советского драматурга Виктора Гусева в постановке известного режиссера Константина Богомолова. 

Сам Константин Богомолов характеризует этот спектакль так: «Особая склонность к сочетанию естественности и формальности, сочетание психологизма и формальности. Такой тонкий баланс, который свойственен именно актерам БДТ. Тем более, что Андрей Могучий дал мне возможность собрать лучших актеров среднего поколения и я ему за это очень благодарен».

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