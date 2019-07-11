Чт, 11.07.2019
Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Кейт Пентус-Розиманнус
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Нарва пьяный водитель BMW совершил ДТП и сбежал

На шоссе Таллинн-Нарва пьяный водитель BMW совершил ДТП и сбежал

Полицейские на месте ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня ночью на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, виновник которого скрылся. Позднее он был задержан в столице.

Сегодня, 11 июля, в 01:45 в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла на 81-м км шоссе Таллинн-Нарва BMW X5 врезался в ехавший впереди Chrysler Voyager, за рулем которого был 63-летний мужчина.

Водитель BMW уехал с места ДТП. Находившийся в Chrysler 21-летний пассажир был доставлен в Ракверескую больницу.

Водитель BMW – 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения – был задержан в Таллинне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ