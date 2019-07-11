На шоссе Таллинн-Нарва пьяный водитель BMW совершил ДТП и скрылся

Сегодня ночью на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, виновник которого скрылся. Позднее он был задержан в столице.
Сегодня, 11 июля, в 01:45 в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла на 81-м км шоссе Таллинн-Нарва BMW X5 врезался в ехавший впереди Chrysler Voyager, за рулем которого был 63-летний мужчина.
Водитель BMW уехал с места ДТП. Находившийся в Chrysler 21-летний пассажир был доставлен в Ракверескую больницу.
Водитель BMW – 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения – был задержан в Таллинне.