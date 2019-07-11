В Греции во время сильной бури с градом погибли шесть человек, в том числе туристы

В среду вечером на север Греции обрушилась сильная буря с градом, унесшая в итоге жизни минимум шести человек, сообщает ERT со ссылкой на полицию и спасателей.
Среди погибших - туристы из Чехии, России и Румынии. Несколько десятков человек пострадали, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Protothema.
Женатая пара из Чехии погибла, когда сильный ветер сдул их автофургон. Мужчину из России и его сына убило упавшее дерево, а обломками здания убило женщину из Румынии.
Бури, которые сопровождали сильный ветер и ливни, сильнее всего затронул полуостров Халкидики у города Салоника.
Буря последовала после нескольких жарких дней, когда температура воздуха достигала +40 градусов.
"Это был первый раз в моей 25-летней карьере, когда я пережил что-то такое, - заявил "Би-Би-Си" директор местной больницы. - Все произхошло так внезапно, так неожиданно".
Сильная и разрушительная буря бушевала всего около двадцати минут, рассказали ERT свидетели.