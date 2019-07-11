«Я спал с ножом под подушкой»: как бывший военный попал в рабство в Великобритании, а потом смог сбежать

Пять мужчин и три женщины - в основном румынского происхождения - были осуждены за контрабанду людьми и принудительное рабство. Нескольким сотням человек они пообещали лучшую жизнь, но на самом деле ограбили их и поработили.

"Я подумал - а почему бы и нет"?

"Моим худшим решением было оставить Иностранный легион, - рассказывает Рикачевсис. - Еще два года, и у меня была бы пенсия".

Он признается, что прежде чем оказаться в руках мошенников, у него были проблемы с полицией. "Я хотел уехать в другую страну. Но у меня не было денег".

Он связался с двумя мужчинами, предлагающими возможность, которая звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой, - устроить его на работу в Великобритании, не платя ни за дорогу, ни за место проживания. "Я думаю, что это шутка, но они позвонили мне на следующий день, и я подумал - а почему бы и нет", - рассказывает пострадавший о современных приманках ловли рабов.

Однако в Британии военного ждала совершенно другая жизнь, которая сильно отличалась от обещанной.

Он отказался от права оставаться анонимным, чтобы рассказать журналистам об этом опыте. Он не хочет, чтобы кто-то еще пережил это.

"Я хочу, чтобы они заплатили за то, что сделали, - говорит Рикачевскис. - Я не боюсь. Больше нет".

Сначала обещания, потом изоляция, затем угрозы

По оценкам полиции, более 400 человек стали жертвами данной группировки. Большинство из них принадлежали к незащищенным слоям общества или боролись с зависимостями. Из Польши на работу были приняты бездомные, имеющие задолженность, люди с психическими расстройствами, алкоголики и наркоманы.

Когда жертвы из Польши прибыли в Великобританию, их разместили в заброшенном доме в Вестбромвиче и Бирмингеме. В течение нескольких недель их насильно удерживали там без работы, из-за чего рос "долг". Каждая пищевая крошка и сигарета увеличивали этот "долг", который затем нужно было отработать.

"Это фаза изоляции, - объясняет исследователь Ник Дейл. - После начинаются угрозы. Такое чувство, что торговцы людьми все видят и все знают. Они говорят: "Если вы выйдете из дома, мы найдем вас, отвезем в лес и выроем вам яму".

Среди доказательств, которые удалось собрать полиции, были изображения грязных матрасов, заброшенных комнат, где многим людям приходилось жить. Один из пострадавших рассказывал, что вынужден был мыться в канале, другие, что искали еду в мусоре, потому что предоставляемые им продукты были отвратительны.

Рикачевскис указывает, что члены группировки давали своим жертвам алкоголь - это увеличивало их "долг" и приглушало сопротивление. "В доме всегда был шум, это было безумие, - вспоминает он. - Там не было, куда податься. Они наблюдали за тобой все время".