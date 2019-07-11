«Я спал с ножом под подушкой»: как бывший военный попал в рабство в Великобритании, а потом смог сбежать

В этом месяце в Великобритании восемь граждан Польши были приговорены к лишению свободы на срок до 11 лет за рабовладение. По данным "Би-Би-Си", одним из 400 человек, порабощенных этой группировкой, был Мариус Рикачевскис, бывший военный, которого трудно представить жертвой, пишет Rus.TVNET.
Пять мужчин и три женщины - в основном румынского происхождения - были осуждены за контрабанду людьми и принудительное рабство. Нескольким сотням человек они пообещали лучшую жизнь, но на самом деле ограбили их и поработили.
"Я подумал - а почему бы и нет"?
"Моим худшим решением было оставить Иностранный легион, - рассказывает Рикачевсис. - Еще два года, и у меня была бы пенсия".
Он признается, что прежде чем оказаться в руках мошенников, у него были проблемы с полицией. "Я хотел уехать в другую страну. Но у меня не было денег".
Он связался с двумя мужчинами, предлагающими возможность, которая звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой, - устроить его на работу в Великобритании, не платя ни за дорогу, ни за место проживания. "Я думаю, что это шутка, но они позвонили мне на следующий день, и я подумал - а почему бы и нет", - рассказывает пострадавший о современных приманках ловли рабов.
Однако в Британии военного ждала совершенно другая жизнь, которая сильно отличалась от обещанной.
Он отказался от права оставаться анонимным, чтобы рассказать журналистам об этом опыте. Он не хочет, чтобы кто-то еще пережил это.
"Я хочу, чтобы они заплатили за то, что сделали, - говорит Рикачевскис. - Я не боюсь. Больше нет".
Сначала обещания, потом изоляция, затем угрозы
По оценкам полиции, более 400 человек стали жертвами данной группировки. Большинство из них принадлежали к незащищенным слоям общества или боролись с зависимостями. Из Польши на работу были приняты бездомные, имеющие задолженность, люди с психическими расстройствами, алкоголики и наркоманы.
Когда жертвы из Польши прибыли в Великобританию, их разместили в заброшенном доме в Вестбромвиче и Бирмингеме. В течение нескольких недель их насильно удерживали там без работы, из-за чего рос "долг". Каждая пищевая крошка и сигарета увеличивали этот "долг", который затем нужно было отработать.
"Это фаза изоляции, - объясняет исследователь Ник Дейл. - После начинаются угрозы. Такое чувство, что торговцы людьми все видят и все знают. Они говорят: "Если вы выйдете из дома, мы найдем вас, отвезем в лес и выроем вам яму".
Среди доказательств, которые удалось собрать полиции, были изображения грязных матрасов, заброшенных комнат, где многим людям приходилось жить. Один из пострадавших рассказывал, что вынужден был мыться в канале, другие, что искали еду в мусоре, потому что предоставляемые им продукты были отвратительны.
Рикачевскис указывает, что члены группировки давали своим жертвам алкоголь - это увеличивало их "долг" и приглушало сопротивление. "В доме всегда был шум, это было безумие, - вспоминает он. - Там не было, куда податься. Они наблюдали за тобой все время".
У группировки были свои люди в фирмах, которые доставляли работников респектабельным компаниям. Среди осужденных были также люди, которые охраняли и контролировали находящихся в доме жертв.
"Каждый день по полчаса мы ехали на работу. Я под дождем собирал овощи с полей, - говорит Рикачевскис. - В доме не было ни туалета, ни душевой. По пятницам приходили рабовладельцы и давали зарплату - иногда 40 фунтов, иногда 25 фунтов. Самая большая сумма, которую я получил, составляла 75 фунтов [в неделю].
"На все имена были созданы банковские счета - используя адрес, который сами контролировали", - говорит он. У полиции есть записи камер наблюдения, в которых лидеры групп со стопкой карт идут в банкомат, чтобы снять деньги.
Когда Рикачевскис попросил лидеров группы объяснить ситуацию, ответ был жестоким. "Они избили меня, - рассказал он. - Били кулаками и ногами. Сломали ребра. Я спал с ножом под подушкой - если они придут снова".
Освобождение
Рикачевскис решил бежать. Он нашел номер телефона помощи Армии Спасения для жертв рабства и позвонил.
"Женщина сказала мне, что делать, - говорит бывший военный. - Однажды ночью я просто вышел из дома и побежал в ближайший полицейский участок".
После допроса в полиции Рикачевскис был доставлен в убежище Армии Спасения, где в рамках программы, финансируемой государством, проводится реабилитация бывших жертв рабства.
В прошлом году в Великобритании услугами этой программы воспользовались 3354 человека. За последние семь лет этот показатель неуклонно растет.
В руки журналистов попало видео, на котором полиция допрашивает одну из жертв: "Он сказал - я тебе все кости переломаю", - говорит женщина на видео. Работорговцы также угрожали сделать из нее проститутку, если она не станет делать то, что велено.
Показания бывшего военного сыграли важную роль в судебном процессе с участием в общей сложности 66 свидетелей.
Однако никакого счастливого конца он так и не дождался. Обнаружив, что Рикачевскис находится в Великобритании, польские власти выдали против него европейский ордер на арест за преступление, из-за которого он оказался в руках рабовладельцев. Его доставили в Польшу, где он получил один год тюремного заключения.