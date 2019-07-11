Является ли курение конституционным правом человека? Решит Госсуд

С октября 2017 года владение табаком и сигаретами в тюрьмах, а также курение полностью запрещены. Начиная с этого времени, заключенные более 20 раз жаловались в суды. Сидельцы просят прекратить «издевательства» над ними запретом на курение, а также «проведение над ними экспериментов».

И хотя заключенные часто и безуспешно жалуются на тюремные правила, теперь почти двухлетняя борьба десятков обитателей тюрем против запрета на курение может принести плоды.

Безосновательные страдания

В жалобе заключенные говорят о том, что запрет на курение вызывает у них нервозность, нарушения сна и пищеварения, а также душевные страдания. Например, заключенный Тартуской тюрьмы Марко Холланд пожаловался, что запрет на курение является испытаниями на людях, которые сопряжены с возникновением депрессии, чувства угнетенности и тревожности.

Кроме того, заключенные предъявляют претензию, что для отказа от курения им не разрешают даже никотиновые пластыри.

По словам главного специалиста тюрем Лауры Глаас, последнее утверждение не отвечает действительности, поскольку желающие освободиться от зависимости могут получить консультации.

«Для отказывающихся от курения внутри тюрем предоставляют консультирование. Всем, кто ходит к врачу, при необходимости врач может назначить никотиновое лечение», - сказала Глаасе.

По данным Министерства юстиции, например, в Таллиннской тюрьме в этом году никотиновые пластыри были назначены 30 заключенным. Из всех, попадающих в тюрьмы курильщиков, получить консультации по отказу от курения обычно хотят по одному-три человека в месяц из каждой тюрьмы.

В то же время, борющиеся за право курить заключенные говорят, что при необходимости готовы дойти до Европейского суда по правам человека.

Обсуждение того, является ли курение основным правом человека, которое нарушает полный запрет, продолжается годами с того момента, как министр юстиции Урмас Рейнсалу («Отечество») запланировал постановление. Главной целью запрета было защитить здоровье заключенных и работников тюрем, а также обеспечить безопасность. Под последним понимается то, что заключенные, которые могли курить только на улице в специально отведенных для этого местах, тайно проносили сигареты в помещения и там пытались их поджечь опасным способом, например, при помощи электровилки.

До вступления запрета в силу канцлер юстиции Юлле Мадизе ссылалась на то, что запрет на курения у заключенных может противоречить Конституции.

«И хотя курение табака, бесспорно, наносит вред и самому курильщику, и окружающим его людям, нельзя не обращать внимания на то обстоятельство, что подобная деятельность (курение – ред.) находится в зоне защиты Конституции», - отметила Мадизе в письме, отправленном министру здравоохранения и труда в 2016 году.

Кроме того, канцлер юстиции сослалась на то, что запрет на курение у заключенных противоречит Закону о тюремной службе.

«Абсолютный запрет на курение на территории тюрьмы, однако, не служит ни защите правопорядка, ни цели предотвращения совершения новых преступлений», - написала Мадизе тогда Рейнсалу.

Из Министерства юстиции ответили, что их анализ показывает, что запрет на курение соответствует Конституции, но окончательное решение по этому вопросу может вынести только Государственный суд.

Осенью выяснится

Теперь, два года спустя, вопрос, наконец, попал в Государственный суд. Высшая судебная инстанция должна решить, будет ли начато производство по конституционному надзору или нет. Сейчас состав суда еще не назначен, нет и даты вынесения решения. Вероятнее всего, все это появится осенью.

Но в принципе есть одна серьезная тема для обсуждения – перевешивает ли право одного человека на курение право другого человека на свободную от табака жизненную и рабочую среду, или наоборот.