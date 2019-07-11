Полезно: как с минимальными затратами освежить интерьер

Все хотят жить в уютной и красивой обстановке, но не каждый может выделить на декорирование жилья значительную сумму. Портал Realtor дает полезные советы людям, которым очень хочется обновления, но они стеснены в средствах.

1. Используйте комнатные растения

Вы даже не представляете, насколько комнатные растения могут изменить вид комнаты! Да, в цветочных салонах они стоят дорого, но вас никто не заставляет покупать их именно там. В социальных сетях, например, в Facebook, существуют различные тематические группы, участники которых делятся рассадой или отводками самых невероятных комнатных растений, вырастить из которых взрослый красивый цветок может каждый, причем совершенно бесплатно!

2. Предпочтите минимализм

Дом оставляет приятное впечатление, когда вещей скорее меньше, чем больше. Поэтому проведите ревизию всех предметов декора, которые украшают стены вашего жилья и полки ваших шкафов. Оставьте только по-настоящему ценные или особенно памятные. А вот диванные подушки, пледы и шторы портал советует покупать в магазинах повторного использования, где можно найти много интересных и дешевых вещей.

3. Краска и малярная лента творят чудеса

Стену легко преобразить, если при покраске использовать малярную ленту, наклеив ее, например, по диагонали. С ее помощью можно создать эффектные геометрические узоры.