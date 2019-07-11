Чт, 11.07.2019
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Разыскивается 16-летний юноша: сбежал из спецшколы, может вести себя непредсказуемо

16-летний Кристен-Энрико.

ФОТО: Politsei

Полиция устанавливает местонахождение 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно покинул спецшколу Каагвере и до сих пор в нее не вернулся.

Молодой человек ушел из спецшколы около двух недель назад. Как предполагается, он может находиться в Ляэне- или Ида-Вирумаа. 

Приметы Кристена-Энрико: 180 см, худощавое телосложение, темные волосы. Вероятно, он был одет в темную футболку и черные шорты. Без необходимых лекарств он может вести себя непредсказуемо.

Всех, у кого есть информация о местонахождении молодого человека, полиция просит звонить по телефону 112.

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