Горе-арбористы залечили дерево «Макрофлексом»

Такой своеобразный метод лечения дуба заставил схватиться за голову и профессионального арбориста Роланда Конткара, с которым связался владелец участка, чтобы спасти дерево. По сведениям Конткара, над ним поиздевался некий деятель без образования, который хвалился собственнику, что речь идет о новинке на рынке, которая вмиг заклеит дерево. Увы, это оказалась не новинка, а обычный Makroflex, к тому же разбухающий, что только увеличивает трещину.

«Такого не делают при уходе за деревом, никогда такого не видел, - сказал Конткар. – Это совершенно непродуманный и безответственный поступок!»

По всей стране

За этот дуб Конткар возьмется в следующем году. Залитый в трещину Makroflex вынут, насколько это возможно, хотя к тому времени его останется весьма немного, поскольку ультрафиолетовое излучение активно уничтожает монтажную пену. Трещину завинтят, а потом зафиксируют дерево с помощью жерди или специального ремня. Также будет немного обрезана крона, чтобы дереву было легче. «Это дуб в самом расцвете сил и он может идеально расти дальше», - заверил Конткар.

Дерево, укрепленное монтажной пеной, - лишь один эпизод из работы горе-арбористов. Проблема не ограничивается только Тарту, по словам Конткара, таких деятелей хватает по всей стране, поскольку каждый, у кого есть в руках пила, в один прекрасный день может назваться арбористом - и если заказчик не проверит его биографию, проблемы не замедлят себя ждать.

Правда, ни одно постановление не обязывает вызывать арбориста, чтобы срубить дерево, но для ухода, как в случае с дубом в Карлова, в каждом случае необходимо вызывать обученного специалиста.

Кайре Зиммер около треснувшего каштана. ФОТО: Seleri Tidor

«С точки зрения здоровья дерева очень важно, чтобы уход осуществлял арборист, имеющий профессиональное свидетельство, - сказала Кайре Зиммер. – Если при вырубке важно, чтобы была обеспечена безопасность, то при уходе важно, чтобы он осуществлялся правильно, чтобы дерево напрасно не повреждалось. Если обрезать неправильно, так можно испортить дерево, и оно больше не восстановится после этой обрезки и зачахнет. Или его внешний вид будет испорчен».

Профессионалы Эстонии объединились в Эстонское общество арбористов, на их сайте eestiarboristid.ee или в базе данных профессиональной организации легко можно найти всех специалистов, имеющих свидетельство. По словам Роланда Конткара, так и звучит его первый совет человеку, который хочет заказать услугу арбориста: проверьте, есть ли у конкретного человека требуемый диплом или нет.

С осторожностью он советует относиться к ценовым предложениям, которые делаются на расстоянии. Поскольку вырубка опасных деревьев или уход за деревьями специфичны в каждом отдельном случае и зависят от многих обстоятельств, стоимость работ можно определить, только обследовав дерево на месте.

Важна страховка

Кайре Зиммер тоже советует обращаться в первую очередь к профессиональным арбористам, а не начинать возиться самостоятельно и не искать «специалиста» за углом. «Город большой и не все случаи доходят до нас, но, если дерево губят около улицы, это сразу видно и нам об этом сообщают. Таких случаев бывает по несколько в год, для меня это прискорбно много», - говорит Зиммер.

Поскольку в Тарту, чтобы срубить дерево со стволом шире 15 см в диаметре, нужно разрешение, первыми приезжают на место городские арбористы. Если владелец участка хочет проверить, компетентен ли специалист, но нигде не может это проверить, можно смело обращаться к городским арбористам. Наем профессионала важен и потому, что обычно у них есть свое страхование ответственности, т.е. если что-то пойдет не так, например, ветка упадет на крышу дома и т.п., нанесенный ущерб можно будет быстро возместить.