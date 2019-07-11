Видео: сколько времени займет взлом и исчезновение с украденными вещами?

В 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 755 краж в жилых помещениях. Чаще всего из домов крадут планшеты и ноутбуки, смартфоны, деньги и украшения.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба If Таави Кийбуса, статистика указывает, что в летние проблемы эта проблема приобретает наиболее серьезный оборот.

«Статистика за последние три года показывает, что в летние месяцы из домов людей совершается вдвое больше краж, чем в другие периоды. Одной из причин, несомненно, служит период отпусков и то, что люди больше времени проводят вне дома. В то же время, мы видим и ситуации, когда люди, не осознавая опасность, оставляли, к примеру, велосипед на балконе первого этажа или террасе, и велосипед становился добычей воров», – сказал Кийбус.

Для предотвращения краж многое можно сделать самостоятельно

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями при криминальном бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, ложась ночью спать или уходя из дома, следует проверять, закрыты ли окна и двери.

«Воры обычно знают, где искать ценное имущество. Они легко забираются на балконы первого этажа многоквартирного дома и террасы частных домов. Там не стоит оставлять ничего ценного, – объяснил Кельт. - Мы рекомендуем квартирным товариществам держать лестничные клетки на замке и использовать камеры видеонаблюдения, поскольку, согласно статистике, в многоквартирных домах, где установлены камеры, краж совершается меньше».

Пять простых советов для обеспечения сохранности домашнего имущества

1. Установите хорошие замки и сигнализацию. Запирайте двери и ставьте дом на охрану, даже если уходите на короткое время.

2. Уходя из дома, опустите шторы, чтобы ценные вещи в комнате были не видны. Не оставляйте ценные вещи на видном месте на балконе или террасе.

3. Не делитесь открыто в социальных сетях своими планами путешествий и информацией о том, что сейчас вас нет дома.

4. Отправляясь в длительное путешествие, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим домом и по возможности косили траву и/или проверяли почтовый ящик. Таким образом, не будет явных признаков того, что семья надолго уехала.

5. Застрахуйте свой дом и имущество. Хотя договор страхования не поможет предотвратить ущерб, но он может быть очень полезен в случае возникновения ущерба.