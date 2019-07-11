Транспортный департамент - водителям: не перегружайте улицу Пунане!
Таллиннский транспортный департамент сообщает, что в связи со съемками фильма на Лаагна-теэ был проведен оперативный анализ транспортных потоков и осуществлен наблюдательный полет над Ласнамяэ. Выяснилось, что хоть и движение по Лаагна-теэ открыто в утренние часы пик по направлению в центр города, а в вечерние - по направлению в спальный район, этот участок дороги использовался водителями реже обычного.
В основном они предпочитали улицу Пунане. Это говорит о том, что информация о реорганизации движения по Лаагна-теэ дошла до людей, но она же заставила многих участников дорожного движения вообще отказаться от использования этой дороги, отемечает Тальво Рюйтельмаа из Таллиннского транспортного департамента.
Транспортный департамент просит пользоваться Лаагна-теэ, как обычно: по будням в утренние часы пик по направлению в центр города (до 10:00) и в вечерние часы пик (с 15:30) по направлению из центра города. Также Рюйтельмаа рекомендует планировать свои поездки в центр города до 10:00, а обратно - после 15:30.
С 8:00 до 19:00 водителей просят по возможности избегать движения по улице Пунане, чтобы общественный транспорт мог лучше передвигаться в этом районе. Таллиннский транспортный департамент благодарит всех участников дорожного движения за понимание.