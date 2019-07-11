Транспортный департамент - водителям: не перегружайте улицу Пунане!

В основном они предпочитали улицу Пунане. Это говорит о том, что информация о реорганизации движения по Лаагна-теэ дошла до людей, но она же заставила многих участников дорожного движения вообще отказаться от использования этой дороги, отемечает Тальво Рюйтельмаа из Таллиннского транспортного департамента.

Транспортный департамент просит пользоваться Лаагна-теэ, как обычно: по будням в утренние часы пик по направлению в центр города (до 10:00) и в вечерние часы пик (с 15:30) по направлению из центра города. Также Рюйтельмаа рекомендует планировать свои поездки в центр города до 10:00, а обратно - после 15:30.