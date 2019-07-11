В Эстонии потребительские кредиты используют реже, чем в Латвии и Литве

В Эстонии потребительским кредитом за последние два года воспользовались 25% всех опрошенных, тогда как в Латвии и Литве – 33% и 34% соответственно. «Чаще всего люди используют заем в виде потребительского кредита в те моменты, когда необходимы средства на крупные покупки – такой была цель займа у 35% опрошенных жителей Латвии, в свою очередь, в Литве и Эстонии – у 43% опрошенных. Положительная тенденция, когда реже всего опрошенные отвечали, что взяли бы кредит на развлечения и повседневные траты (4-6%), доказывает, что люди берут взаймы все более обдуманно и ответственно, а не под воздействием сиюминутных прихотей», – подчеркивает эксперт Luminor по кредитованию частных лиц Ингуна Криева.

Тем не менее, лишь треть респондентов в Латвии при выборе потребительского кредита сравнивает несколько предложений, тогда как в Литве этому уделяют немного больше внимания: различные предложения сравнивали 37% респондентов, а в Эстонии – лишь 28%. В Латвии именно среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет на выбор повлияла скорость получения кредита, что являлось решающей причиной в выборе кредита у 30% опрошенных в данной возрастной группе. В свою очередь, в возрастной группе 40-49 лет наиболее часто решение о выборе кредитного предложения основано на предыдущем опыте (33%).

Наибольшая часть опрошенных в Латвии и Литве, которые в течение последних двух лет не брали потребительских кредитов, указали как одну из наиболее частых причин такого решения то, что «долг – не брат», и они не хотят брать на себя кредитные обязательства. В свою очередь, в Эстонии две трети опрошенных, не пользовавшихся потребительскими займами, указывают, что им просто не требовались дополнительные средства. Оценивая причины, по которым может быть необходим потребительский кредит, наибольшая часть опрошенных указывает, что, вероятнее всего, они использовали бы его для приобретения имущества или автомобиля, а также для благоустройства жилья.