«Урок Ивана». Шестерых давно пропавших без вести детей, возможно, нет в живых

11 июля исполнилось два года с момента, как в лесном массиве Дубеню мертвым был найден пятилетний Иван Берладин. Четыре тысячи добровольцев искали мальчика десять дней. Это самый громкий за последние годы случай пропажи ребенка с трагическим результатом. Однако дети пропадали и раньше и пропадают по-прежнему - на счастье, большую часть из них находят. Некоторых нет. Портал Rus.TVNET в серии статей "Пропавшие дети Латвии" продолжает говорить о наболевшей теме.

В данный момент в активном розыске в Латвии находятся 18 человек, которые в момент пропажи были несовершеннолетними и разыскиваются более года.

Семеро из них - граждане Вьетнама, один гражданине Армении, один гражданине Швеции и девять граждан Латвии, информирует Госполиция Латвии.

Девять иностранцев ушли из приютов и, скорее всего, бродяжничают. И у одного гражданина Латвии, ушедшего из Семейного кризисного центра, есть склонность к бродяжничеству, рассказывает представитель Госполиции Латвии Гита Гжибовска. Двое детей объявлены в розыск в связи с процессом развода родителей. Это случаи, когда один из родителей без разрешения взял ребенка и не отдает.

Нужно сказать, что ежегодно в розыск объявляют сотни несовершеннолетних, но большую часть из них находят. Дети убегали из дома после конфликта с родителями или их увел родственник. "В некоторых случаях у полиции есть информация о возможном местонахождении пропавших и полиция с ними связывалась. В других случаях у полиции есть информацию, что в связи с несогласием в семье ребенка увел родственник, а в остальных - произошел несчастный случай", - поясняют в полиции.

Трое несовершеннолетних, скорее всего, утонули, однако их тела так и не были найдены, сообщает латвийская полиция.

Одно из возможных трагических событий развернулось в октябре 2019 года на болотистом озере под Краславой.

ФОТО: bezvests.lv

15 октября 2012 года из Резекненской больницы сбежал 11-летний Янис Ткаченко - ребенок, склонный к бродяжничеству. Шли годы, полиция искала его искала. Весной 2018 года от свидетеля была получена новая информация о старых событиях, которые свидетельствовали, что Янис мог утонуть в болотистом озере в Краславском крае.

Мальчик, видевший трагедию, в тот момент был на год старше Яниса и все эти годы боялся рассказать о том, что произошло.

Госполиция в сотрудничестве с Bezvēsts.lv несколько раз обыскала болото, однако ничего не нашла, поскольку условия поиска были осложнены - не везде можно было подобраться из-за сложного рельефа. "Это не просто болото, а болото с двойным, а местами и тройным дном, как многоэтажное здание. Кроме того, видимости там нет вообще - приходится использовать сенсоры", - поясняет представитель Bezvēsts.lv Светлана Гинтере. Управление Госполиции Латгальского региона поиски продолжает.

В трех случаях были замечены следы криминала - дети, возможно, стали жертвами преступления.

О двух случаях пропажи девочек TVNET уже писал. Один из пропавших детей - семилетняя Лаура Страздиня, которая пропала на Даугавпилсском шоссе в Айзкрауклской волости 14 сентября 2005 года по пути из школы. Уголовное дело по факту убийства девочки до сих пор находится в стадии расследования.

ФОТО: bezvests.lv

Вторая - пропавшая 20 июля 1998 года десятилетняя Даце Рамате, которую июльским вечером неизвестный мужчина с черным велосипедом увел с детской площадки в Салдусе.

ФОТО: bezvests.lv

Ни останков девочек, ни что-либо из их вещей так и не нашли. Никто не задержан, никаких следов.

Третий случай, в котором замечены следы криминала, связан с совсем маленькой девочкой - 2006 года рождения, которая была объявлена в розыск в 2007 году и до сих пор не найдена.

Ни имени пропавшего младенца, ни места, ни обстоятельства дела полиция не раскрывает.

ФОТО: Pixabay

Суровый урок смерти Ивана

За поисками пятилетнего лиепайчанина Ивана Берладина два года назад следила практически вся Латвии, в них участвовали четыре тысячи добровольцев. Утром 1 июля, пока все еще спали, мальчик вышел из дома и испарился. Через десять дней его нашли в небольшом Дубеньском лесу недалеко от населенного пункта, в кустах, мертвым.

Мальчик замерз. Лето 2017 года выдалось дождливым и холодным.

Иван рос в большой семье - он в Каросте жил с мамой, тремя братьями и сестрами и был нетипично самостоятелен для своего возраста. В семье ребенку много внимания не уделяли, он рос сам по себе. Мать сообщила в полицию о пропаже ребенка только на следующий день.

ФОТО: bezvests.lv

Позднее оказалось, что мальчик ранним утром в тонкой одежде и сандалиях пошел на автобусную остановку, посидел там, а потом сел в автобус и доехал до площади Куршу, где, скорее всего, перепутал остановки и дальше поехал в направлении Гробини. Этим утром люди должны были видеть, как маленький мальчик один идет по улице, должны были видеть, как он садится в автобус, проезжает несколько остановок и выходит в отдаленном месте, на конечной станции. Но не видели...

Никто на него не обратил внимание, не спросил, где его родители и куда он направляется, не спросил, не замерзнет ли.

С руками по локоть в кармане и с капюшоном на голове он остался для прохожих незамеченным.

Никто не вспомнил, что видел ребенка. Точное время смерти Ивана так и не удалось установить.

Стали ли мы после смерти Ивана относится внимательнее друг к другу?

Подобные случаи, которые, к счастью, завершились не так трагично, происходили и после смерти Ивана.

В декабре 2017 года передача LTV7 "Итоги года" провела эксперимент, в котором шестилетняя девочка повторила путь Ивана. По дороге до Дубени только одна женщина поинтересовалась, где мать девочки.

В начале 2018 года передача Bez tabu сообщила, что в Саласпилсе ребенок после школы сел в автобус неправильного маршрута, из которого его высадили в неизвестном ему месте. Как водитель автобуса, так и пассажиры были равнодушны, когда ребенок понял, что сел в неправильный транспорт. Ребенок дозвонился до матери и, к счастью, вернулся домой живым и здоровым.