«Урок Ивана». Шестерых давно пропавших без вести детей, возможно, нет в живых
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11 июля исполнилось два года с момента, как в лесном массиве Дубеню мертвым был найден пятилетний Иван Берладин. Четыре тысячи добровольцев искали мальчика десять дней. Это самый громкий за последние годы случай пропажи ребенка с трагическим результатом. Однако дети пропадали и раньше и пропадают по-прежнему - на счастье, большую часть из них находят. Некоторых нет. Портал Rus.TVNET в серии статей "Пропавшие дети Латвии" продолжает говорить о наболевшей теме.
В данный момент в активном розыске в Латвии находятся 18 человек, которые в момент пропажи были несовершеннолетними и разыскиваются более года.
Семеро из них - граждане Вьетнама, один гражданине Армении, один гражданине Швеции и девять граждан Латвии, информирует Госполиция Латвии.
Девять иностранцев ушли из приютов и, скорее всего, бродяжничают. И у одного гражданина Латвии, ушедшего из Семейного кризисного центра, есть склонность к бродяжничеству, рассказывает представитель Госполиции Латвии Гита Гжибовска. Двое детей объявлены в розыск в связи с процессом развода родителей. Это случаи, когда один из родителей без разрешения взял ребенка и не отдает.
Нужно сказать, что ежегодно в розыск объявляют сотни несовершеннолетних, но большую часть из них находят. Дети убегали из дома после конфликта с родителями или их увел родственник. "В некоторых случаях у полиции есть информация о возможном местонахождении пропавших и полиция с ними связывалась. В других случаях у полиции есть информацию, что в связи с несогласием в семье ребенка увел родственник, а в остальных - произошел несчастный случай", - поясняют в полиции.
Трое несовершеннолетних, скорее всего, утонули, однако их тела так и не были найдены, сообщает латвийская полиция.
Одно из возможных трагических событий развернулось в октябре 2019 года на болотистом озере под Краславой.
15 октября 2012 года из Резекненской больницы сбежал 11-летний Янис Ткаченко - ребенок, склонный к бродяжничеству. Шли годы, полиция искала его искала. Весной 2018 года от свидетеля была получена новая информация о старых событиях, которые свидетельствовали, что Янис мог утонуть в болотистом озере в Краславском крае.
Мальчик, видевший трагедию, в тот момент был на год старше Яниса и все эти годы боялся рассказать о том, что произошло.
Госполиция в сотрудничестве с Bezvēsts.lv несколько раз обыскала болото, однако ничего не нашла, поскольку условия поиска были осложнены - не везде можно было подобраться из-за сложного рельефа. "Это не просто болото, а болото с двойным, а местами и тройным дном, как многоэтажное здание. Кроме того, видимости там нет вообще - приходится использовать сенсоры", - поясняет представитель Bezvēsts.lv Светлана Гинтере. Управление Госполиции Латгальского региона поиски продолжает.
В трех случаях были замечены следы криминала - дети, возможно, стали жертвами преступления.
О двух случаях пропажи девочек TVNET уже писал. Один из пропавших детей - семилетняя Лаура Страздиня, которая пропала на Даугавпилсском шоссе в Айзкрауклской волости 14 сентября 2005 года по пути из школы. Уголовное дело по факту убийства девочки до сих пор находится в стадии расследования.
Вторая - пропавшая 20 июля 1998 года десятилетняя Даце Рамате, которую июльским вечером неизвестный мужчина с черным велосипедом увел с детской площадки в Салдусе.
Ни останков девочек, ни что-либо из их вещей так и не нашли. Никто не задержан, никаких следов.
Третий случай, в котором замечены следы криминала, связан с совсем маленькой девочкой - 2006 года рождения, которая была объявлена в розыск в 2007 году и до сих пор не найдена.
Ни имени пропавшего младенца, ни места, ни обстоятельства дела полиция не раскрывает.
Суровый урок смерти Ивана
За поисками пятилетнего лиепайчанина Ивана Берладина два года назад следила практически вся Латвии, в них участвовали четыре тысячи добровольцев. Утром 1 июля, пока все еще спали, мальчик вышел из дома и испарился. Через десять дней его нашли в небольшом Дубеньском лесу недалеко от населенного пункта, в кустах, мертвым.
Мальчик замерз. Лето 2017 года выдалось дождливым и холодным.
Иван рос в большой семье - он в Каросте жил с мамой, тремя братьями и сестрами и был нетипично самостоятелен для своего возраста. В семье ребенку много внимания не уделяли, он рос сам по себе. Мать сообщила в полицию о пропаже ребенка только на следующий день.
Позднее оказалось, что мальчик ранним утром в тонкой одежде и сандалиях пошел на автобусную остановку, посидел там, а потом сел в автобус и доехал до площади Куршу, где, скорее всего, перепутал остановки и дальше поехал в направлении Гробини. Этим утром люди должны были видеть, как маленький мальчик один идет по улице, должны были видеть, как он садится в автобус, проезжает несколько остановок и выходит в отдаленном месте, на конечной станции. Но не видели...
Никто на него не обратил внимание, не спросил, где его родители и куда он направляется, не спросил, не замерзнет ли.
С руками по локоть в кармане и с капюшоном на голове он остался для прохожих незамеченным.
Никто не вспомнил, что видел ребенка. Точное время смерти Ивана так и не удалось установить.
Стали ли мы после смерти Ивана относится внимательнее друг к другу?
Подобные случаи, которые, к счастью, завершились не так трагично, происходили и после смерти Ивана.
В декабре 2017 года передача LTV7 "Итоги года" провела эксперимент, в котором шестилетняя девочка повторила путь Ивана. По дороге до Дубени только одна женщина поинтересовалась, где мать девочки.
В начале 2018 года передача Bez tabu сообщила, что в Саласпилсе ребенок после школы сел в автобус неправильного маршрута, из которого его высадили в неизвестном ему месте. Как водитель автобуса, так и пассажиры были равнодушны, когда ребенок понял, что сел в неправильный транспорт. Ребенок дозвонился до матери и, к счастью, вернулся домой живым и здоровым.
6 июля 2019 года прохожий в Мадонском крае заметил ребенка, который босиком шел по обочине дороги. За ребенком присматривала бабушка, которая в один момент заметила, что ребенок пропал, и пошла его искать. Этот случай закончился хорошо, ребенка доставили обратно родителям с помощью полиции.