Антикоррупционная комиссия расследует деятельность доктора Васильева и его жены

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией просит Больничную кассу, Департамент здоровья и совет фонда надзора за предприятиями водоснабжения оценить экономические интересы входящего в Центристскую партию Виктора Васильева, чтобы выяснить, не был ли нарушен Антикоррупционный закон, пишет rus.err.ee.