Чт, 11.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Антикоррупционная комиссия расследует деятельность доктора Васильева и его жены

Антикоррупционная комиссия расследует деятельность доктора Васильева и его жены

Виктор Васильев.

ФОТО: Liis Treimann

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией просит Больничную кассу, Департамент здоровья и совет фонда надзора за предприятиями водоснабжения оценить экономические интересы входящего в Центристскую партию Виктора Васильева, чтобы выяснить, не был ли нарушен Антикоррупционный закон, пишет rus.err.ee.

Комиссия начала расследование после вышедшей в Eesti Ekspress статьи "Doktor Vassiljevi rikkuse võti: mastaapsete riigihangete võit endaga seotud asutustes".

Издание отмечает, что жена депутата парламента Васильева Елена Томасова работает заместителем генерального директора Департамента здоровья и является единственным владельцем TNP Konsultatsioonid OÜ.

"Как происходил процесс рассмотрения лицензии на деятельность в отношении TNP Konsultatsioonid? Какие меры по снижению риска конфликта интересов были применены в отношении собственника TNP Konsultatsioonid и заместителя генерального директора Департамента здоровья Томасовой", говорится в запросе комиссии, подтвержденном ее председателем Катри Райк (Социал-демократическая партия).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ