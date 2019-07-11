Антикоррупционная комиссия расследует деятельность доктора Васильева и его жены

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией просит Больничную кассу, Департамент здоровья и совет фонда надзора за предприятиями водоснабжения оценить экономические интересы входящего в Центристскую партию Виктора Васильева, чтобы выяснить, не был ли нарушен Антикоррупционный закон, пишет rus.err.ee.
Комиссия начала расследование после вышедшей в Eesti Ekspress статьи "Doktor Vassiljevi rikkuse võti: mastaapsete riigihangete võit endaga seotud asutustes".
Издание отмечает, что жена депутата парламента Васильева Елена Томасова работает заместителем генерального директора Департамента здоровья и является единственным владельцем TNP Konsultatsioonid OÜ.
"Как происходил процесс рассмотрения лицензии на деятельность в отношении TNP Konsultatsioonid? Какие меры по снижению риска конфликта интересов были применены в отношении собственника TNP Konsultatsioonid и заместителя генерального директора Департамента здоровья Томасовой", говорится в запросе комиссии, подтвержденном ее председателем Катри Райк (Социал-демократическая партия).