Чт, 11.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

Сегодня в Таллинне начинаются Дни средневековья

Дни средневековья. Иллюстративное фото.

ФОТО: Прийт Симсон

С сегодняшнего дня по 14 июля в Старом городе пройдут ХХ Дни средневековья – Ратушная площадь и территория вокруг церкви Нигулисте на четыре дня превратятся в ганзейский город.

Шествие, открывающее мероприятие, состоится сегодня в 17 часов от Вируских ворот, а следом пройдет церемония открытия на Ратушной площади. Центром мероприятий станет Ратушная площадь, на которой развернется рынок с концертной площадкой. Среди гостей ансамбль из Венгрии Sub Rosa, танцевальный ансамбль Rondo Danzante с Сааремаа, музыкант и сказочница Полина Черкасова и многие другие.

Рядом с церковью Нигулисте вырастет средневековая деревня с мастерскими, играми, соревнованиями, рыцарской школой и многим другим. На площади у церкви св. Катарины впервые покажут свое мастерство мастера и ремесленники.

В пятницу, 12 июля, в 20 часов в церкви Святого Духа состоится представление в исполнении ансамбля Aroonia.

В субботу, 13 июля, рядом с церковью Нигулисте сразятся на мечах гости из Финляндии, России, Беларуси и Украины. Мероприятие проведет клуб Nordburg.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ