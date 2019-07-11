Министерство: Закон об именах игнорирует интересы однополых пар

Законопроект не учитывает интересы однополых пар и растущих в таких семьях детей, также не учтены действующий с 1 января 2016 года Закон о совместном проживании и договоры о совместном проживании, заключенные в парах, сообщило Министерство социальных дел BNS.

Министерство социальных лет просит в процессе изменить законопроект, придерживаясь данные Законом о совместном проживании возможности и при изменении Закона об именах, а также считаясь с однополыми парами и растущими в этих семьях детьми.

«Законопроект выводит из закона предоставление многих исключений и предоставление возможности, исходя из семейных отношений и степени родства. Хотя такие изменения в законопроекте не были основательно проанализированы», - отметили в Министерстве социальных дел.

Министерство придерживается позиции, что у каждого человека должно быть право на идентитет, в том числе, право решать, какое он будет носить имя, а желание человека изменить имя является достаточной причиной, чтобы разрешить ему это сделать.

«Поэтому, по нашей оценке, в законе должен быть введен перечень только тех случаев, когда у государства есть основательная причина для ограничения изменения имени. Государство не должно вводить перечень случаев, когда у человека есть право на изменение имени и когда это разрешено. Мы считаем, что предложенный Министерством социальных дел подход более справедлив по отношению к людям, который гарантировал бы понимание в случае вынесения отказа или исключений при изменении имени», - отметили в Министерстве социальных дел.

В качестве примера приводятся случаи того, что в Эстонии есть имена, которые используются и как мужские и как женские, когда по одному только имени невозможно определить пол человека, например, Кейт и Керт, что, однако, в эстонском культурном пространстве и обществе абсолютно акцептуемо, как мужские, и как женские имена.

«Нужно также учесть, что пол ребенка при рождении не всегда определяем, поэтому разрешая лишь четко указывающие пол имена, не считаются с теми людьми, которые не укладываются в такую половую систему. Мы считаем, что государство не должно возлагать дополнительную нагрузку ни на само государство, ни на людей, которым вменяется в обязанность предоставлять справки, объяснения и заявления, а государству вменяется в обязанность рассматривать всю представленную документацию и утверждения. Вменение такой обязанности обеим сторонам нуждается в основательном обдумывании, должно быть обосновано и случить важным общественным интересам», - считают в министерстве.

В Министерстве социальных дел считают, и родившимся мертвыми детям нужно разрешить давать имена: «Мы понимаем, что у этого не может быть правового значения, и речь идет о неофициальной процедуре, но для семьи в такой трагический момент это может являться крайне важным желанием и утешением. Также, если данные родившихся мертвыми детей не вносятся в Регистр народонаселения, мертворождение регистрируется в медицинском Регистре рождений, где можно было бы отмечать и имя ребенка», - отметили в Министерстве социальных дел.

«В случае положений, связанных с усыновлением, хотим отметить, что усыновляются и более взрослые дети, которые годами жили со своим именем, и это является частью их идентитета. Понятно, что изменение имени может быть объяснено желанием лучше вплести ребенка в новую семью (например, при усыновлении ребенка с русским именем эстонской семьей и наоборот), но это не должно быть обусловлено личным желанием родителя, особенно в случаях, когда это противоречит интересам ребенка. Таким образом, в случае усыновления изменение имени ребенка должно быть достаточно обосновано и обдумано», - считают в Министерстве социальных дел.