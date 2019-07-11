После долгого перерыва Олег Осиновский вновь спонсирует соцдемов

Бизнесмен Олег Осиновский стал главным спонсором Социал-демократической партии во втором квартале, перечислив ей 25 000 евро, пишет rus.err.ee.
Последний раз предприниматель помогал партии, одним из ключевых политиков которой является его сын Евгений, в 2015 году.
В августе 2015 года Евгений Осиновский, занявший пост председателя соцдемов, заявил, что партия не станет получать деньги от его отца, которого в то время подозревали в причастности к коррупционному скандалу, связанному с руководителем Латвийской железной дороги. Такая ситуация продолжалась до 30 апреля 2019 года – в этот день Олег Осиновский сделал партии денежное перечисление в размере 25 000 евро.
На тот момент Евгений Осиновский все еще являлся председателем Социал-демократической партии, но уже объявил, что не станет сохранять за собой этот пост.