После долгого перерыва Олег Осиновский вновь спонсирует соцдемов

В августе 2015 года Евгений Осиновский, занявший пост председателя соцдемов, заявил, что партия не станет получать деньги от его отца, которого в то время подозревали в причастности к коррупционному скандалу, связанному с руководителем Латвийской железной дороги. Такая ситуация продолжалась до 30 апреля 2019 года – в этот день Олег Осиновский сделал партии денежное перечисление в размере 25 000 евро.