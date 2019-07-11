Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Порту за 143 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lennuleidja.ee, hetked.ee и reisiguru.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Марокко начиная со 146 евро
Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная со 143 евро
Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная с 54 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 116 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен или Франкфурт начиная со 119 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная со 168 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мадагаскар начиная с 694 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 31 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 37 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 98 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 699 евро
Туда-обратно из Риги в Рим начиная со 144 евро
Туда-обратно из Риги в Будапешт начиная со 105 евро
Туда-обратно из Риги в Сингапур начиная с 488 евро
Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 173 евро