Сорок килограммов наличных: во время Праздника песни и танца Фонд лечения рака собрал огромную сумму пожертвований

Более 30 волонтеров фонда с четверга по воскресенье собирали спонтанные пожертвования, участвуя в генеральной репетиции и во всех выступлениях Праздника танца, прошедших на стадионе «Калев», в фестивале народной музыки на площади Свободы и в обоих концертах Праздника песни на Таллиннском певческом поле.

Если танцоры и публика на стадионе «Калев» за два дня пожертвовали фонду 7900 евро, то вес пожертвований, собранных на Певческом поле за одно лишь воскресенье, составил 24 килограмма. Это 12 400 евро (примерно 10 центов с каждого участника) – больше, чем когда-либо удавалось собрать в ходе одного мероприятия.

«Большое спасибо всем добрым жертвователям, предприимчивым волонтерам фонда и организаторам праздника. Вновь единство, доброжелательность и участие жителей Эстонии превзошли все ожидания. Благодаря собранным пожертвованиям мы сможем подарить надежду и возможность жить нескольким людям. Однако еще важнее неповторимые эмоции, которые мы испытали на празднике: искренняя детская радость за людей Эстонии, которые в трудной ситуации держатся вместе – и как народ, и в борьбе за жизнь даже одного больного раком», – сказал руководитель фонда лечения рака «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу.

«Об особенных моментах праздника, об эмоциях можно было бы написать целую книгу. Такое количество слов признания, ободрения, трогательных слов волонтеры фонда не слышали еще нигде. Слезы радости и грусти лились прямо возле ящиков для сбора пожертвований. Нас благодарили за то, что мы есть – но мы есть только благодаря жертвователям. Мы встретили эстонцев со всех концов света, близкие которых пали жертвой рака или все еще борются с болезнью. Некоторые жертвователи лично знали основателя фонда Хилле Тянавсуу.

Чудесные поющие и танцующие детки жертвовали нуждающимся свои карманные деньги: одна девочка попросила снять с ее карточки 13 центов – все что у нее на тот момент было. Другому малышу мама дала 5 евро на карманные расходы. Он мог потратить их на что угодно, но решил, что ничего не будет покупать, а сделает пожертвование. Фонду дарили книги, вязаные вещи и мороженое. Один известный предприниматель пожертвовал 500 евро. Министр социальных дел помогал нам держать плакат. Были и смешные моменты: одна дама из Норвегии подумала, что коробка с пожертвованиями – это автомат для снятия наличных: она пожертвовала банковской карточкой 50 евро и стала ждать, когда мы выдадим ей наличность. Когда выяснилось, что мы собираем пожертвования, всем стало весело: мы вернули ей 50 евро, а она все-таки внесла пожертвование», – добавил Тянавсуу.

Фонд лечения рака им. Хилле Тянавсуу «Подаренная жизнь» был основан 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. За счет собранных пожертвований Фонд по мере возможности компенсирует счета за лечение тем пациентам, стоимость чьих лекарств не компенсирует Больничная Касса. Деньги приходят от пожертвований, сделанных в фонд.