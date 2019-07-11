Галерея: вместо конторы Telia - лофты и первый кинолаундж

Фирма-девелопер Scandium Kinnisvara займется превращением офисного здания в роскошный жилой дом. Речь идет о доме в старой части Тарту, на углу улиц Рюйтли и Лай. Сейчас там располагается офис фирмы Telia. В четырехэтажном доме будут находиться одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, двухэтажные лофты и нескольких помещений общего пользования. Дом получит название DUO Loftid. Строительные работы начнутся в конце года, когда Telia переедет в новый офис.
DUO Loftid состоит из двух частей - первое здание построено в буржуазное время, а пристройка к нему – в 70-х годах. Обе части дома будут реновированы с сохранением и восстановлением исторических элементов, а роскошное фойе создадут с помощью ведущих архитекторов Эстонии.
«Мы гордимся тем, что можем дать новую жизнь очень интересному зданию в самом сердце Тарту. Мы постараемся создать роскошный многоквартирный дом, где будут чувствовать себя комфортно и новые собственники, и новые квартиросъемщики. Хорошо известно, как велик в Тарту спрос на съемные квартиры, и с помощью этого проекта мы пополним тартуский рынок съемного жилья новыми объектами», - сказал партнер и исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
В доме планируются не только квартиры, но и тренажерный зал, прачечная, частный кинотеатр и комната для вечеринок с мультимедийными устройствами. На первом этаже откроется кафе-ресторан.
Калле Арон,: «DUO Loftid привносит в студенческий город совершенно инновационную концепцию недвижимости. Кроме первых в Тарту лофтов с четырехметровыми потолками дом предлагает жителям намного больше, чем мы привыкли ждать от обычного многоквартирного дома. Круглосуточно открытый тренажерный зал и уютная солнечная терраса имеются во многих проектах, а вот приватный лаундж-кинотеатр и многофункциональный зал для вечеринок пока остаются уникальными», - сказал партнер и руководитель по развитию Scandium Kinnisvara Калле Арон.
Дом будет готов в конце осени 2020 года. Но продажа квартир уже началась. Партнером девелопера по продажам стало бюро недвижимости Domus Kinnisvara.