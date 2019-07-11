Чт, 11.07.2019
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Пьяный вдрызг водитель спросил дорогу у случайного прохожего и попал за решетку

Человека проверяют на трезвость. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Во вторник поздно вечером ехавший по Вильянди водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения спросил дорогу у случайного прохожего, а через полчаса оказался в арестном доме.

Полиция во вторник в 22.30 получила вызов в Вильянди на улицу Таллинн, где водитель с признаками алкогольного опьянения спросил дорого у случайного прохожего, пишет Sakala.

Полицейский патруль остановил автомобиль для проверки и выяснил, что опьянение водителя составляет почти два промилле.

Автомобиль доставили на парковку, а 57-летнего водителя задержали в качестве подозреваемого.

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