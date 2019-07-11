Пьяный вдрызг водитель спросил дорогу у случайного прохожего и попал за решетку

Во вторник поздно вечером ехавший по Вильянди водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения спросил дорогу у случайного прохожего, а через полчаса оказался в арестном доме.
Полиция во вторник в 22.30 получила вызов в Вильянди на улицу Таллинн, где водитель с признаками алкогольного опьянения спросил дорого у случайного прохожего, пишет Sakala.
Полицейский патруль остановил автомобиль для проверки и выяснил, что опьянение водителя составляет почти два промилле.
Автомобиль доставили на парковку, а 57-летнего водителя задержали в качестве подозреваемого.