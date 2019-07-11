Пьяный вдрызг водитель спросил дорогу у случайного прохожего и попал за решетку

Полиция во вторник в 22.30 получила вызов в Вильянди на улицу Таллинн, где водитель с признаками алкогольного опьянения спросил дорого у случайного прохожего, пишет Sakala.

Полицейский патруль остановил автомобиль для проверки и выяснил, что опьянение водителя составляет почти два промилле.