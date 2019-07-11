Таллиннские дни моря удивят гостей двумя сотнями мероприятий

Завтра, 12 июля, начнется крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник – Таллиннские дни моря. В программе фестиваля, который пройдет в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера и яхтенном порту Какумяэ, найдется более двухсот событий для всей семьи. Таллиннские дни моря 2019 продлятся до 14 июля.
«В этом году Дни моря представят всем желающим более двухсот мероприятий на морскую тематику, – не скрывает радости руководитель проектов Дней моря Леннарт Сундья. - Рекомендую обязательно посетить все четыре порта, ведь в каждом из них гостей ждут разнообразные занятия и концерты. Между портами удобно перемещаться на специальном автобусе, велосипеде или морском такси», – добавил Сундья.
В первый день фестиваля мероприятия в яхтенной гавани Старого порта начнутся в полдень. Будет работать детская зона, пройдут различные мастер-классы. На сцене выступят хор Таллиннского порта, оркестр Таллиннской дружины Союза обороны и ансамбль Kompass, а завершится вечер концертом Виктора Крона и Стига Ряста, который начнется в 21:00.
В Летной гавани в пятницу в 13:00 стартует парусная регата Tallinna Race 2019. В течение дня пройдет также шоу буксирных судов и форум морских мыслителей. Вечером в Летной гавани выступят коллективы Bombillaz, Kruuv и Väikeste Lõõtspillide Ühing (Оркестр гармоник).
Официальное начало Дням моря положит в этом году совместный концерт Анне Вески и рэпера Reket, который начнется в портовом городке Ноблесснера 12 июля в 20:00. Перед ним на сцене выступит Мари Юрьенс, а продолжится концерт выступлением Chalice. На протяжении дня будет работать детская зона и пройдет морской тренинг «Путешествие в древний мир».
Полезная информация:
- Добраться до Дней моря удобнее всего пешком, на велосипеде, общественном транспорте или по морю.
- В каждом порту имеются неохраняемые велостоянки, отмеченные указателями.
- 13–14 июля порты соединит между собой автобусный маршрут № 81 «Яхтенный порт – Гавань Какумяэ». Автобус будет ходить два раза в час в субботу с 11.00 до 23.30 и в воскресенье с 11.00 до 20.30. Дополнительную информацию найдете здесь. http://www.tallinnamerepaevad.ee/kkk/
- Билет на морское такси, перевозящее пассажиров между четырьмя портами, можно будет купить на месте в порядке общей очереди, непосредственно перед поездкой.
- График увеселительных и маршрутных поездок, а также информацию о билетах можно найти здесь. http://www.tallinnamerepaevad.ee/ru/liiklemine-merel-ja-maal/
- Рекомендуем взять с собой наличные.
- Во время мероприятия в каждом пункте сбора мусора будет отдельно вестись сбор смешанных бытовых и биоразлагаемых отходов, а также отходов упаковки.