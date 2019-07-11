Таллиннские дни моря удивят гостей двумя сотнями мероприятий

«В этом году Дни моря представят всем желающим более двухсот мероприятий на морскую тематику, – не скрывает радости руководитель проектов Дней моря Леннарт Сундья. - Рекомендую обязательно посетить все четыре порта, ведь в каждом из них гостей ждут разнообразные занятия и концерты. Между портами удобно перемещаться на специальном автобусе, велосипеде или морском такси», – добавил Сундья.

В первый день фестиваля мероприятия в яхтенной гавани Старого порта начнутся в полдень. Будет работать детская зона, пройдут различные мастер-классы. На сцене выступят хор Таллиннского порта, оркестр Таллиннской дружины Союза обороны и ансамбль Kompass, а завершится вечер концертом Виктора Крона и Стига Ряста, который начнется в 21:00.

В Летной гавани в пятницу в 13:00 стартует парусная регата Tallinna Race 2019. В течение дня пройдет также шоу буксирных судов и форум морских мыслителей. Вечером в Летной гавани выступят коллективы Bombillaz, Kruuv и Väikeste Lõõtspillide Ühing (Оркестр гармоник).

Официальное начало Дням моря положит в этом году совместный концерт Анне Вески и рэпера Reket, который начнется в портовом городке Ноблесснера 12 июля в 20:00. Перед ним на сцене выступит Мари Юрьенс, а продолжится концерт выступлением Chalice. На протяжении дня будет работать детская зона и пройдет морской тренинг «Путешествие в древний мир».

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