Получили 40 миллионов евро: троих финнов подозревают в сутенерстве

Согласно Центральной криминальной полиции Финляндии, финские граждане являются главными подозреваемыми в деле, и на данный момент находятся под предварительным заключением в Испании.

Как считает полиция, группировка извлекла из преступной деятельности выгоду вплоть до 40 миллионов евро. Предварительное следствие ведется по статье «Сутенерство при отягчающих обстоятельствах». В то же время власти Испании ведут следствие по подозрению в отмывании денег и соучастии в деятельности ОПГ.

Согласно Европолу, главный подозреваемый, гражданин Финляндии, проживал в Марбелье, где через интернет вел продажу секс-услуг через финские и шведские сайты. Заниматься проституцией были вынуждены жертвы торговли людьми родом в том числе из Нигерии и других стран третьего мира. Продажа услуг проходила в Финляндии и Швеции.