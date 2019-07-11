Посадите рядом с огурцами одно популярное растение, и будет вам счастье!

А именно, землю под огурцами следует засадить настурцией - яркими цветами с довольно специфическим запахом, рекомендуетблогер и садовод с многолетним опытом Эми Стросс.

Эми, ухаживающая за минисадом, в прошлом имела много проблем с вредными насекомыми, включая паутинных клещей, которые, как правило, безжалостно уничтожают стебли и листья огурцов. Но как-то раз Эми прочитала, что если выращивать огурцы вместе с настурцией, то нашествия паутинных клещей можно избежать.

Вот уже несколько лет ее огуречные грядки выглядят так: живые и здоровые огурцы тянутся вверх, а под ними, в самом низу, на поверхности земли растет яркая настурция.