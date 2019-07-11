Видео: в Подмосковье горит ТЭЦ, полыхает факел высотой 50 метров

В подмосковных Мытищах наблюдается столб огня высотой 50 метров на территории ТЭЦ "Северная", на место происшествия направлены крупные силы МЧС, передает Newsru.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв. Сведений о пострадавших пока не поступало. Пожару присвоен третий, повышенный, уровень сложности. В помощь подмосковным пожарным выдвинулись подразделения МЧС из Москвы, так как сил местных противопожарных служб недостаточно. Также на тушение направят авиацию.
Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". В Мосэнерго не смогли оперативно подтвердить информацию о возгорании на ТЭЦ-27. Слушатели радиостанции "Говорит Москва" сообщают о возгорании газовых резервуаров.
Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто ГИБДД в целях безопасности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, сообщает телеканал "360".
Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.