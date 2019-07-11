В Таллиннском аэропорту зафиксировано рекордное число пассажиров

Таллиннский аэропорт в июне обслужил рекордное число пассажиров – 317 530 человек, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за всю историю существования аэропорта, сообщается в пресс-сообщении.
В среднем аэропорт обслуживал 10 584 пассажиров в день. За первые полгода число пассажиров аэропорта перевалило за 1,5 миллиона человек, что означает поднятие темпов роста на 10,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ объясняет рост открытием новых авиалиний из Таллинна и началом периода летних отпусков: «В июне авиакомпания airBaltic открыла новые авиалинии в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Belavia начала совершать полеты в Белоруссию, Nordica вновь открыла сезонные рейсы на берег Черного моря – в Констанцу, а греческая авиакомпания Ellinair начала летать в Салоники».
Всего были совершены регулярные полеты на 36-и авиалиниях, а также чартерные рейсы в Турцию, Грецию и Болгарию.
Пяргмяэ добавил, что в июле рост пассажиров замедлился: «На последней неделе июня easyJet остановил полеты в Милан, а также SAS временно уменьшил число рейсов до Копенгагена и Стокгольма в связи с запланированными работами по обслуживанию авиапарка».