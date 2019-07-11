В Таллиннском аэропорту зафиксировано рекордное число пассажиров

В среднем аэропорт обслуживал 10 584 пассажиров в день. За первые полгода число пассажиров аэропорта перевалило за 1,5 миллиона человек, что означает поднятие темпов роста на 10,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ объясняет рост открытием новых авиалиний из Таллинна и началом периода летних отпусков: «В июне авиакомпания airBaltic открыла новые авиалинии в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Belavia начала совершать полеты в Белоруссию, Nordica вновь открыла сезонные рейсы на берег Черного моря – в Констанцу, а греческая авиакомпания Ellinair начала летать в Салоники».

Всего были совершены регулярные полеты на 36-и авиалиниях, а также чартерные рейсы в Турцию, Грецию и Болгарию.