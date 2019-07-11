У Симсон может появиться конкурент из числа однопартийцев

Кандидат в президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - будущий руководитель всех новых членов Комиссии - объявила, что хочет, чтобы от каждой страны было назначено два кандидата: один мужчина и одна женщина. Поэтому не исключено, что правительство должно найти другого кандидата, что может вызвать некоторый переполох.

Вчера фон дер Ляйен встретилась с фракцией «Обновляя Европу», ранее известной как группа ALDE, и подтвердила там, что это ее ожидание от лидеров Европейского союза – она хочет видеть кандидатов мужского и женского полов.

Причиной заключается в желании фон дер Ляйен, чтобы возглавляемая ею Европейская комиссия была гендерно сбалансированной. Два кандидата от каждого государства-члена помогут ей избежать ситуации, когда создание комиссии с гендерной сбалансированностью окажется невозможным.

Для Центристской партии требование фон дер Ляйен вчера стало большим сюрпризом. Главным образом потому, что официальное предложение, чтобы Эстония нашла другого назначенного комиссара, помимо Кадри Симсон, не дошло до правительства.

Это также подтвердил премьер-министр Юри Ратас.

«Мы не получили такого сигнала. Я не знаю, отправили ли нам письмо. Мы уже представили нашего кандидата», - отметил Ратас и добавил, что правительство не будет искать другого кандидата. «Идея гендерного баланса нового кандидата в президенты комиссии полностью оправдана. Я в любом случае поддерживаю это. Если от Эстонии в комиссии все время были мужчины, то теперь кандидатом является женщина», - заявил премьер-министр.

Правда, официального обращения фон дер Ляйен, вероятно, пока не следует ожидать, поскольку она сама еще официально не является главой Европейской комиссии. Для этого ей в первую очередь нужна поддержка Европейского парламента, которую она ищет. Именно в этом член фракции «Обновляя Европу» Яна Тоом увидела причину, почему у фон дер Ляйен появилась такая идея.

«Для меня это кажется глупым. Прежде всего, это совершенно новая идея, которая оправдывает необходимость большего гендерного баланса. Но где внутригосударственный гендерный баланс? В Эстонии комиссаром трижды выбирали мужчину», - сказала Тоом.

По ее словам, во время встречи с фракцией сложилось впечатление, что фон дер Ляйен пытается всем понравиться.

«Она встретилась с тремя фракциями. Она ведь должна нравиться всем, но может получится так, что не понравится никому. Она была слишком дружелюбной и много себе позволяющей. Кроме того, мы не знаем, о чем она говорила с другими фракциями», - отметила Тоом.

Но когда фон дер Ляйен получит поддержку и официально заявит, чтобы каждая страна выдвинула двух членов комиссии, у Центристской партии возникнет серьезная проблема. В коалиционном договоре Центристская партия, Отечество и Консервативная народная партия договорились о том, что место комиссара Европейской комиссии принадлежит Центристской партии. Поэтому найти мужчину-кандидата должна именно партия премьер-министра.

Кто бы это мог быть?

Не менее важно то, что может последовать за поиском другого кандидата и его назначением.

Если сейчас партия, словно один человек, стоит за спиной Симсон, то не исключено, что некоторые лица, принимающие решения в Центристской партии, поддержали бы его только потому, что другого выбора не было. Но если такая ситуация сложится и какой-то важный центрист решит, что другой кандидат даже лучше?

Кроме того, назначение второго кандидата в комиссары может создать новый клапан, через который всплывет на поверхность гнев тех центристов, которые (более) не удовлетворены нынешней коалицией.

Уже сегодня Кадри Симсон встречается с покидающим свой пост президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, который до сих пор высказывал пожелание, чтобы государства не представляли замешающих кандидатов, которые находились бы у власти до тех пор, пока не начнет работу новый состав комиссии. Однако Эстония все-таки представила Симсон членом Европейского парламента вместо Андруса Ансипа.