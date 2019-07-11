Сооснователь Transferwise вошел в список 40 влиятельнейших людей мира

Издание пишет, что ценность созданной девять лет назад компании выросла до 3,5 млрд долларов. Фирма предлагает клиентам более выгодно совершать международные денежные переводы. В среднем банки берут за перевод двухсот долларов около семи процентов от суммы, Transferwise – всего один процент.

Издание попросило Кяэрманна поделиться секретами его продуктивности. Бизнесмен посоветовал людям во время работы и путешествий высыпаться. «Чтобы продуктивно провести день, я планирую его таким образом, чтобы мне не нужно было просыпаться с будильником. Во время путешествий и особенно при длительных перелетах я весь полет сплю. Также я прекратил употреблять алкоголь пять лет назад», – сказал Кристо.