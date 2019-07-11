Потенциальные убийцы на дорогах Эстонии

Все мы начинаем день, независимо от времени суток, одинаково – открываем глаза. Никто из нас не знает, как закончится этот день. Для некоторых людей это последнее утро и последний раз, когда они открывают глаза, поскольку новый день они уже не увидят. Кто-то встретит следующий день на больничной койке инвалидом. У кого-то это произошло вчера, у кого-то случится сегодня или завтра. У каждого из них есть близкие, мечты, незавершенные дела.

В их поступках нет ничего неправильного, но они оказались не в то время, не в том месте – на дороге. Я задумалась о тех, дороги которых пересеклись с неадекватными пьяными водителями, что в худшем случае закончилось смертью человека (а то и нескольких).

Пока находятся люди, которые не осознают, что происходящее на дороге это не экшн-фильм, где после титров жизнь продолжается в обычном ритме, и не компьютерная игра с несколькими жизнями, сохраняется реальная неощутимая опасность стать жертвой бездумных поступков пьяного водителя. С нетерпением жду дня, когда найдется практическое дополнительное устройство, которое будет препятствовать началу поездки, если за руль сел употреблявший алкоголь человек.

Все мы в жизни ошибаемся, я в том числе. Но может ситуация станет лучше, если каждый посмотрит на себя и даст сам себе клятву: садиться за руль только на трезвую голову. И порекомендует это делать шебутным друзьям и любящим выпить соседям.