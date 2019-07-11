Овечкин признан лучшим игроком сезона НХЛ

В число претендентов на награду также вошли нападающие Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забив 51 гол в 89 матчах. На его счету также 38 передач при показателе полезности «+7» и 40 минутах штрафа.