Едина ли Россия?

В Санкт-Петербурге в этот день состоятся выборы губернатора (так там почему-то называется мэр города), в Москве изберут городской парламент – Мосгордуму.

Хотя все нынешние российские «выборы» давно и справедливо названы фарсом – потому что собственно избирателям почти не остается никакого выбора. На губернаторских выборах существует «муниципальный фильтр», который практически не позволяет баллотироваться независимым политикам. Им для выдвижения надо собрать 5-10% подписей местных депутатов, что представляется нереальным, учитывая абсолютное доминирование в депутатском корпусе партии «Единая Россия». Даже КПСС в конце 1980-х до такого не додумалась!

На выборах городских парламентов картина схожая. Например, кандидату в депутаты Мосгордумы для выдвижения надо собрать подписи 3% жителей своего округа, что также представляется задачей малореальной, учитывая гигантские размеры московских избирательных округов. Но даже если это удастся, затем избирком может легко забраковать эти подписи, ссылаясь на «неправильное оформление подписного листа» и т.д. Словом, российские «выборы» следует брать в кавычки именно потому, что это такой странный процесс – вместо избирателей там все решают избиркомы.

Сегодня многие петербургские оппозиционеры печалятся – их кандидатов вновь не допустили к губернаторским выборам, и вновь гадают, что лучше – голосовать за любого, кто против кремлевского выдвиженца, бойкотировать выборы или испортить бюллетень какой-нибудь откровенной фразой. Словом, многолетний бег по кругу…

Жаль, но, похоже, Питер утратил свой гордый исторический бренд «колыбели трех революций». Горожане не могут (или не хотят?) организовать массовую протестную демонстрацию и потребовать сделать выборы действительно свободными, но покорно собирают подписи, чтобы пройти сквозь назначенные «фильтры». Так что пока есть большая вероятность того, что в сентябре пост петербургского градоначальника займет Александр Беглов, прославившийся фразой: «Сегодня перед страной стоят три мегазадачи – создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения, особенно молодежи, от влияния Запада».

Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Если такого губернатора изберут – это «окно» с грохотом и звоном захлопнется…

У выборов в Мосгордуму свои, но не менее жесткие особенности. Помимо упомянутой уже необходимости для каждого кандидата собрать подписи 3% жителей округа, главная проблема состоит в непомерно малой численности этого законодательного органа. В нем всего 45 депутатских мест на 12 миллионов жителей города (это официальная цифра, в «нерезиновой» живет раза в два больше). Ясно, что Мосгордуму невозможно называть реальным городским парламентом, это бутафорский институт для формального утверждения решений мэрии. Когда один депутат «представляет» около 300 тысяч человек – способен ли он разглядеть отдельного гражданина?

Сегодня иркутянам гуманитарную помощь оказывает Монголия. Так едина ли Россия, как любит утверждать ее пропаганда?

Кстати, для сравнения – в Таллиннском городском собрании 79 депутатов. То есть, с учетом численности населения столицы, каждый депутат представляет примерно 5500 человек, и очевидно, что он гораздо ближе к своим избирателям.

Однако московские оппозиционеры почему-то не требуют установить если не такую же норму представительства, то хотя бы увеличить численность Мосгордумы вдвое-втрое. Но продолжают упорно штурмовать давно распределенные депутатские кресла…

Это выглядело бы загадкой, если не знать одну специфическую черту московской политической психологии. Дело в том, что многие московские политики считают себя не московскими, а сразу «федеральными», хотя на этот уровень их никто не делегировал. Но они, тем не менее, очень любят решать «за всю Россию».

Довольно показательно выглядел июльский митинг в Москве, собравшийся вроде бы для того, чтобы выразить солидарность с северянами, борющимися против мусорного полигона на Шиесе. Было очень заметно желание московских политиков (преимущественно из «Левого фронта») «подверстать» северные протесты под свою идеологию. На митинге блистали «звезды» московской оппозиционной сцены, вплоть до Эдуарда Лимонова, вещавшего о «борьбе с мировым капиталом», а собственно из Архангельской области лишь одному человеку дали краткое слово...