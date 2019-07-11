Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной

Вчера газета Maaleht написала, что по одной распространенной схеме ночью из Риги в Эстонию привозят клубнику и продают ее на рынках под видом местной.

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал, что после разглашения схемы Ветеринарно-пищевой департамент организовал на рынках дополнительные проверки.