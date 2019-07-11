Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства, что потребители должны знать, какого происхождения клубнику они покупают, передает Postimees.
Вчера газета Maaleht написала, что по одной распространенной схеме ночью из Риги в Эстонию привозят клубнику и продают ее на рынках под видом местной.
Министр сельской жизни Март Ярвик сказал, что после разглашения схемы Ветеринарно-пищевой департамент организовал на рынках дополнительные проверки.
Ярвик добавил, что штрафы, которые назначаются за нарушения, внушительные и в итоге выигрыш в 1-1,5 евро за килограмм, которые продавцы клубники получаются за счет мошеннической схемы, того не стоят.