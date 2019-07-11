Чт, 11.07.2019
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  • Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной

Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной

Клубника.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства, что потребители должны знать, какого происхождения клубнику они покупают, передает Postimees.

Вчера газета Maaleht написала, что по одной распространенной схеме ночью из Риги в Эстонию привозят клубнику и продают ее на рынках под видом местной.

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал, что после разглашения схемы Ветеринарно-пищевой департамент организовал на рынках дополнительные проверки.

Ярвик добавил, что штрафы, которые назначаются за нарушения, внушительные и в итоге выигрыш в 1-1,5 евро за килограмм, которые продавцы клубники получаются за счет мошеннической схемы, того не стоят.

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