Результат не утешил: сравнение брутто-зарплаты с ценой квадратного метра квартиры в Харьюмаа

«Чем ближе к Таллинну, тем больше разница между доходами людей и ценой их жилья», - подчеркнула руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. - В волости Виймси средняя брутто-зарплата составляет 1711 евро, а квартиры предлагаются к продаже по средней цене 1679 евро за квадратный метр. В престижных волостях Йыэляхтме, Саку, Раэ и Харку средние цены примерно такие же, но люди зарабатывают на двести-триста евро меньше».

По ее словам, жители волостей, расположенных на окраинах Харьюмаа, имеют самое доступное жилье: «Получается, что жители Ания, Куусалу, и Локса зарабатывают в два и более раз больше, чем стоит квадратный метр квартиры в доме, где они живут».

«Чем дальше от Таллинна, тем ниже и зарплаты, и цены жилья, поэтому самые умные покупатели недвижимости, работающие в Харьюмаа, интересуются жильем в Ания».

По словам Ноппель-Кокеров, покупатели понимают, что один только высокий доход не гарантирует качество жизни. «Семьи из Харьюмаа, которые живут и работают, не выезжая ежедневно в Таллинн, получают хороший дом в безопасной сельской местности по цене городской квартиры», - сказала она.