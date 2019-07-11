Чт, 11.07.2019
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Финская Полиция безопасности обвиняет бывшего сотрудника в госизмене

Зал суда в Финляндии.

ФОТО: MARTTI KAINULAINEN / AFP / Scanpix

Сегодня Полиция безопасности Финляндии представила обвинение своему бывшему сотруднику в раскрытии государственной тайны, пишет Postimees.

Речь идет о бывшем сотруднике Полиции безопасности, в отношении которого два года назад начали расследование. Мужчину обвиняют в том, что он собирал информацию, которая ему была не нужна для выполнения работы.

Информацию, которую собирал обвиняемый, была тайной и деликатной, в плохих руках она могла нанести огромный вред безопасности финского государства.

Полиция безопасности разоблачила работника своими силами, а после ходатайствовала в Финскую криминальную полицию о начале расследования.

Обвиняемого заподозрили в госизмене еще в 2017 году. По данным Helsingi Sanomat, обвиняемый объяснил свои действия тем, что пытался понять, как работает финская Полиция безопасности.

После того, как деятельность мужчины разоблачили, ему заблокировали доступ в помещения Полиции безопасности.

Helsingin Sanomat неизвестно, обвиняется ли мужчина еще в чем-то помимо раскрытия гостайны. В начале расследования мужчину также подозревали в нарушении Закона по защите личных данных и превышении должностными полномочиями.

Раскрытие гостайны, согласно Пенитенциарному кодексу Финляндии, относится к государственной измене. Признанный виновным может быть наказан тюремным заключением от четырех месяцев до четырех лет.

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