Финская Полиция безопасности обвиняет бывшего сотрудника в госизмене

Речь идет о бывшем сотруднике Полиции безопасности, в отношении которого два года назад начали расследование. Мужчину обвиняют в том, что он собирал информацию, которая ему была не нужна для выполнения работы.

Информацию, которую собирал обвиняемый, была тайной и деликатной, в плохих руках она могла нанести огромный вред безопасности финского государства.

Полиция безопасности разоблачила работника своими силами, а после ходатайствовала в Финскую криминальную полицию о начале расследования.

Обвиняемого заподозрили в госизмене еще в 2017 году. По данным Helsingi Sanomat, обвиняемый объяснил свои действия тем, что пытался понять, как работает финская Полиция безопасности.

После того, как деятельность мужчины разоблачили, ему заблокировали доступ в помещения Полиции безопасности.

Helsingin Sanomat неизвестно, обвиняется ли мужчина еще в чем-то помимо раскрытия гостайны. В начале расследования мужчину также подозревали в нарушении Закона по защите личных данных и превышении должностными полномочиями.