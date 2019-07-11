Чт, 11.07.2019
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Фото: в Тарту продается дом, в котором жил Эдуард Вильде

ФОТО: KV.EE

Исторический дом в историческом месте можно приобрести с проектом и документами на строительство рядом нового дома. Ознакомиться с уникальным объектом недвижимости предлагает портал Kodustiil.

В легендарном тартуском районе Супилинн, в начале улицы Тяхтвере продается исторический дом, где в течение года жил известный эстонский писатель, классик эстонской литературы Эдуард Вильде. Во время первой Эстонской республики в доме находился магазин сыров, а в советское время от дома на всю улицу пахло сдобой: здесь пекли хлебобулочные изделия. Первое упоминание о доме датируется 1879 годом. 

ФОТО: KV.EE

Дом и в самом деле уникальный, другого такого в Тарту нет. Теперешний собственник произвел полную реставрацию здания в 2011 году. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены офисные помещения, которые можно использовать как одну или две отдельные квартиры. На втором этаже находится четырехкомнатная квартира, на третьем - трехкомнатная. Квартиры продаются со всей обстановкой. 

ФОТО: KV.EE

На второй и третий этажи проведено центральное отопление, и комнаты обогреваются радиаторами, в ванных комнатах - подогрев полов. В помещениях первого этажа - только подогрев полов на базе теплового насоса воздух-вода. 

ФОТО: KV.EE

На недвижимость действует детальная планировка, имеются проект и разрешение на строительство еще одного жилого дома площадью 211,8 м2. Все документы в порядке, и строительство можно начинать сразу после покупки. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации на портале недвижимости KV.EE. 

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