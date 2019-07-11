Ратас нашел лучшее место для скандального памятника из Лихула

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что, на его взгляд, самое подходящее место для памятника, который много лет назад демонтировали в Лихула, - это музей в Лагеди.
Ратас сказал на пресс-конференции правительства, что нельзя использовать память о павших на войне в политических и идеологических целях.
Премьер-министр отметил, что, на его взгляд, самое подходящее место для памятника, который много лет назад демонтировали в Лихула, - это музей борьбы за свободу в Лагеди.
Газета Lääne Elu написала на выходных, что Консервативная народная партия (EKRE) хочет вновь установить в Лихула скандальный памятник.
Памятник был установлен на кладбище Лихула по инициативе Тийта Мадиссона 20 августа 2004 года. На нем был изображен военный в германском мундире, надпись на памятнике гласила «Эстонцам, которые в период 1940-1945 сражались с большевизмом и за восстановление независимости Эстонии».
Правительство Юхана Партса решило снять памятник. Вечером 2 сентября 2004 года во время демонтажа памятника вспыхнули беспорядки. По оценке полиции, на кладбище Лихула против действий спасателей и полиции протестовало около 400 человек, которых пытались призвать к порядку 44 полицейских. Люди бросали в полицейские машины камнями, семь автомобилей были серьезно повреждены.
В 2002 году памятник находился в Пярну, но его сняли после того, как он простоял девять дней. Бывший в то время премьер-министром Сийм Каллас назвал открытие памятника прискорбным.