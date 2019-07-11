Ратас нашел лучшее место для скандального памятника из Лихула

Ратас сказал на пресс-конференции правительства, что нельзя использовать память о павших на войне в политических и идеологических целях.

Премьер-министр отметил, что, на его взгляд, самое подходящее место для памятника, который много лет назад демонтировали в Лихула, - это музей борьбы за свободу в Лагеди.

Газета Lääne Elu написала на выходных, что Консервативная народная партия (EKRE) хочет вновь установить в Лихула скандальный памятник.

Памятник был установлен на кладбище Лихула по инициативе Тийта Мадиссона 20 августа 2004 года. На нем был изображен военный в германском мундире, надпись на памятнике гласила «Эстонцам, которые в период 1940-1945 сражались с большевизмом и за восстановление независимости Эстонии».

Правительство Юхана Партса решило снять памятник. Вечером 2 сентября 2004 года во время демонтажа памятника вспыхнули беспорядки. По оценке полиции, на кладбище Лихула против действий спасателей и полиции протестовало около 400 человек, которых пытались призвать к порядку 44 полицейских. Люди бросали в полицейские машины камнями, семь автомобилей были серьезно повреждены.