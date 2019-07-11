Правительство выделит пять миллионов евро на проведение Евробаскета-2021

Правительство Эстонии заявило о готовности выделить 5 млн евро на проведение в Таллинне в 2021 году групповых этапов чемпионатов Европы по баскетболу и волейболу, передает rus.err.ee.
Если баскетбольный и волейбольный союзы получат право провести эти турниры, то из государственного бюджета в течение двух лет будет выделена соответствующая сумма.
Решение о том, какие страны примут Евробаскет-2021, Международная федерация баскетбола (ФИБА) примет на следующей неделе. На данный момент известно, что групповой этап пройдет в четырех разных странах, одна из которых примет и игры плей-офф.
Эстония претендует только на проведение игр группового этапа.
В последний раз наша команда участвовала в ЧЕ в 2015 году, заняв итоговое 20-е место. Наивысшим результатом сборной Эстонии за всю историю являются два пятых места на ЧЕ 1937 и 1939 годов. После восстановления независимости Эстония принимала участие в Евробаскете 1993, 2001 и 2015 годов. Наивысший результат - шестое место ЧЕ-1993.