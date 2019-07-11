Правительство выделит пять миллионов евро на проведение Евробаскета-2021

Если баскетбольный и волейбольный союзы получат право провести эти турниры, то из государственного бюджета в течение двух лет будет выделена соответствующая сумма.

Решение о том, какие страны примут Евробаскет-2021, Международная федерация баскетбола (ФИБА) примет на следующей неделе. На данный момент известно, что групповой этап пройдет в четырех разных странах, одна из которых примет и игры плей-офф.

Эстония претендует только на проведение игр группового этапа.