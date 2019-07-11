Замглавы Пенсионного фонда РФ задержан за взятку

По данным следствия, уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР, подробности не разглашаются. Сообщается, что следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме. Ранее о том, что в отношении Иванова начаты следственные действия, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к зампредправления ПФР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели новости о задержании Иванова, но воздержался от каких-либо комментариев.