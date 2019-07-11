Замглавы Пенсионного фонда РФ задержан за взятку

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на три источника, близких к соцблоку правительства, ПФР и контрагенту фонда. Эти сведения подтвердили и в правоохранительных органах, передает Newsru.
По данным следствия, уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР, подробности не разглашаются. Сообщается, что следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме. Ранее о том, что в отношении Иванова начаты следственные действия, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к зампредправления ПФР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели новости о задержании Иванова, но воздержался от каких-либо комментариев.
По данным одного из источников TAdviser, Иванова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК). По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний "Техносерв" и "Редсис". Источник "Ведомостей" сообщил, что также задержан сотрудник "Техносерв", которого подозревают в даче взятки. По словам собеседника издания, дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.